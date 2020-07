Silberbaum niet onder de indruk van ‘dure’ auto en cadeautjes Ziyech

Afgelopen week maakte Hakim Ziyech furore op de sociale media. De tovenaar van Amsterdam gaf een aantal van zijn oude teamgenoten waaronder Quincy Promes en Noussair Mazraoui een gouden iPhone 11 van 24-karaats goud met een prijskaartje van naar verluidt 3.000 euro. Daarnaast trakteerde de middenvelder, die deze zomer voor veertig miljoen euro overstapte van Ajax naar Chelsea, zichzelf op een Audi RS6-R van 317.000 euro. De puissant rijke Benny Silberbaum is namens Eurojackpot op tour en voorziet de mensen van advies. Zo hoopt hij ook Chelsea-aanwist Hakim Ziyech te inspireren.

‘Kijk als je een absolute topverdiener bent in zo’n selectie, dan maak je een statement’, zo begint Silberbaum, die ook wel bekend staat als de Zoooveelmoneyman, zijn betoog. ‘Hakim verdiende bij Ajax bijna een ton per week. Wat is een telefoon van 3k dan? Dat betaal je voor een gemiddeld hoesje. Iedereen weet toch dat je voor een beetje scherm minimaal 9k kwijt bent. Hij doet zijn best, dat zie ik natuurlijk ook, maar in mijn ogen is dit een kleinigheidje. Het tonen van echte vriendschap moet je niet alleen in je hart, maar vooral in je portemonnee voelen. Zet die extra stap en laat ze maken van palladium, het nieuwe goud. Daarmee geef je ze pas een goed gevoel!’

Ook de aanschaf van zijn nieuwe auto deed de wenkbrauwen van Silberbaum fronsen: ‘Toen ik over 317k las, dacht ik eerst nog dat het een typefout was. Dat het over pk had moeten gaan ofzo. Een echte baller gaat niet in een auto van drie weeksalarissen rijden. En bij Chelsea gaat hij straks een veelvoud verdienen van wat hij nu krijgt. Als je zoooveel money hebt, ben je aan je stand verplicht om echt te spenden. Een van de gouden regels in mijn boek is bijvoorbeeld dat je voor je hele omgeving zorgt en die stap extra zet.’

Silberbaum vindt dat Ziyech nog meer mensen had kunnen verblijden: ‘Kijk, Quincy en Noussair, hele fijne jongens, maar de rest dan? Als je echt een grote jongen bent, dan zorg je voor iedereen. Dan kijk je naar de jongens op de bank, maar ook naar de materiaalman en de mensen van de catering. Dan beperk je je niet tot Ajax, maar denk je ook aan je eerdere teamgenoten bij FC Twente, sc Heerenveen en de knulletjes met wie je in de D-tjes in Dronten zat. Daarnaast bieden resultaten uit het verleden geen garantie voor de toekomst, dus kijk vooruit en zorg voor een grande entrance bij Chelsea door direct een statement te maken en stevig uit te pakken. Ik las dat er 125 van die auto’s zijn gemaakt; dus ik zou zeggen: denk groot, koop ze allemaal en schiet er 124 de ruimte in! Pas dan loop je als een koning die kleedkamer binnen.’

Benny besluit zijn betoog met het aanbieden van zijn diensten: ‘Hij kan nog groter en origineler denken, maar Hakim is iemand die snel leert. Ik sta als professional voor hem klaar. Zo’n jongen kan het ook niet helemaal alleen én ik wil hem met alle liefde helpen door kansen te creëren om echt te gaan spenden. Het is sowieso goed dat we daar in deze tijd allemaal bij stilstaan. Wat zou jij doen als je plotseling compleet financieel onafhankelijk bent? Bijvoorbeeld door het winnen van de Eurojackpot? Het is belangrijk dat mensen daarover gaan nadenken in deze tijd. Regeren is vooruitzien en spenden is een kunst. Kijk anders even op mijn website, dan ben je overal op voorbereid!’

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met Eurojackpot.