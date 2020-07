Cavlan kapt buitenlands avontuur al na jaar af en keert terug in Eredivisie

Caner Cavlan keert terug in de Eredivisie. FC Emmen meldt woensdag namelijk dat de 28-jarige linksback een eenjarig contract heeft getekend in Drenthe, met de optie op een tweede seizoen. Cavlan is afkomstig van Austria Wien, waar zijn verbintenis nog twee seizoenen doorliep. De vleugelverdediger is de eerste aanwinst van trainer Dick Lukkien voor komend seizoen.

"Ik heb er nooit een geheim van gemaakt dat ik een terugkeer bij FC Emmen wel zag zitten", verklaart de dolgelukkige Cavlan woensdag in een eerste reactie op de website van zijn nieuwe werkgever. "Op De Oude Meerdijk heb ik het enorm naar mijn zin gehad en ik heb contact gehouden met de spelers en andere mensen van de club. En dan is één plus één twee."

Cavlan speelde in het seizoen 2018/19 ook al in het shirt van FC Emmen. De linksback deed in die jaargang in alle 34 Eredivisie-wedstrijden (4 doelpunten en 7 assists) mee en dwong met zijn sterke optredens een transfer af naar Austria Wien. Bij de Oostenrijkse topclub wist hij echter geen vaste plaats af te dwingen. Cavlan kwam tot slechts acht wedstrijden aldaar. Eerder in zijn loopbaan stond de kerverse aanwinst van FC Emmen onder contract bij De Graafschap, sc Heerenveen, Sanliurfaspor en Boluspor.