Istanbul Basaksehir klopt Aissati en consorten en blijft op titelkoers

Istanbul Basaksehir blijft op titelkoers. De club die nog nooit kampioen werd in Turkije boekte dinsdagavond een 2-0 zege op Denizlispor en heeft daarom een voorsprong van vijf punten op Trabzonspor, dat woensdag nog mag aantreden tegen Antalyaspor. Vervolgens zijn er nog drie wedstrijden om een kampioen aan te wijzen. Nummer drie Sivasspor maakt met twaalf punten achterstand op Basaksehir alleen in theorie nog een kans op de titel.

Basaksehir trok de wedstrijd tegen Denizlispor in de tweede helft naar zich toe. Twintig minuten na de rust kopte Enzo Crivelli van dichtbij raak na een corner van Irfan Kahveci vanaf de rechterkant. In de slotfase van de wedstrijd bewoog Mustafa Yumlu in het strafschopgebied zijn armen naar de bal na een voorzet van Crivelli en die actie resulteerde in een strafschop voor Basaksehir, die door Edin Visca overtuigend in de linkerhoek werd geplaatst. Bij Denizlispor, de nummer dertien van de Süper Lig, stond Ismaïl Aissati negentig minuten op het veld. Eljero Elia maakte bij de thuisploeg als invaller zijn rentree in de tachtigste minuut.