Rode kaart voor bijten in arm; Lazio rolt rode loper voor Juventus uit

Lazio lijkt in een paar dagen tijd de toch al kleine kans op het winnen van de landstitel in Italië te hebben verspeeld. De ploeg van trainer Simone Inzaghi verloor zaterdag met 0-3 van AC Milan en stapte ook dinsdagavond als verliezer van het veld. Lecce was met minimaal verschil te sterk voor de nummer twee van de Serie A: 2-1. Juventus kan de voorsprong op Lazio in de avonduren naar tien punten vergroten, indien van AC Milan wordt gewonnen.

Een heerlijke goal van Marco Mancosu van afstand in de openingsfase ging niet door, daar de VAR een handsbal in de opbouw had opgemerkt. Lazio kwam na vijf minuten wél tot scoren: Felipe Caceido benutte een rebound, na een halve redding van Gabriel op Marco Parolo. Een rake kopbal van Khouma Babacar na een half uur betekende de 1-1. Op slag van rust kreeg Lecce, mede via de VAR, een strafschop, al ging daar wel de nodige tijd overheen. Tot overmaat van ramp mikte Mancosu de bal ook nog eens hoog over het doel van Gabriel en zochten de teams met een ruststand van 1-1 de kleedkamers op.

In de tweede helft trok Lecce het duel alsnog naar zich toe: Fabio Lucioni kopte al snel de 2-1 binnen na een corner van Riccardo Saponara. Bijna werd het ook nog 3-1 toen Mancosu op Thomas Strakosha stuitte en ook Zan Majer de bal van dichtbij er niet in kreeg. De voor Manuel Lazzari ingevallen Bobby Adekanye kreeg nog een goede kans op de 2-2, maar de Nederlander zag zijn kopbal gekeerd worden door Gabriel. De Braziliaan had in de negende minuut van de extra tijd (!) ook een goed antwoord op een inzet van Sergej-Milinkovic Savic met het hoofd richting de bovenhoek. Iets daarvoor mocht Patric voortijdig inrukken toen hij in de arm van Giulio Donati beet. Djavan Anderson kwam bij Lazio niet binnen de lijnen.