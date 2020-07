‘Af en toen wilde Zlatan je helpen en af en toe begon hij te schreeuwen’

Ruim een jaar geleden bevond de loopbaan van Kai Koreniuk zich op een kruispunt. De Amerikaanse Nederlander had er net twee tegenvallende seizoenen bij Jong AZ opzitten en besloot uiteindelijk terug te keren naar zijn geboorteland om bij het reserveteam van Los Angeles Galaxy aan de slag te gaan. Een geslaagd seizoen in de USL Championship later lacht het geluk de 22-jarige linksbuiten weer toe: hij onderscheidde zich met negen doelpunten en werd na afloop uitgeroepen tot Speler van het Jaar van LA Galaxy II. Ruim een week geleden volgde de ultieme beloning met het tekenen van een profcontract bij hoofdmacht van de club uit Los Angeles en Koreniuk is de komende tijd actief in Orlando, waar de Major League Soccer na een onderbreking vanwege de coronacrisis weer wordt opgestart op het Walt Disney World Resort.

Door Robin Bruggeman

“Het gaat hier op dit moment niet heel goed met het coronavirus”, vertelt Koreniuk vanuit Los Angeles aan Voetbalzone. “Je moet gewoon goed uitkijken en een beetje slim zijn. We worden ook om de dag op het virus getest, niemand bij ons in het team heeft het tot nu toe gehad.” Voor Koreniuk zullen de komende weken in ieder geval voor een verandering van omgeving zorgen, aangezien alle 26 teams uit de MLS afreizen naar Florida voor het zogenaamde MLS is Back-toernooi. De clubs werken eerst een groepsfase tegen elkaar af die mee zal tellen voor het reguliere seizoen. Daarna volgt een knockout-fase waarin naast prijzengeld ook een ticket voor de CONCACAF Champions League op het spel staat: “Die knockout wordt eigenlijk alleen maar voor de televisierechten en het geld gespeeld. ESPN gaat het op televisie uitzenden en dat wilden ze alleen maar doen als er een knockout-toernooi was. Daarom was er ook wat discussie onder de spelers, ‘we mogen onze familie niet meenemen naar Orlando, waarom spelen we deze wedstrijden dan als het niet nodig is en we langer weg moeten blijven?’ Je speelt nu eigenlijk alleen om het prijzengeld, maar ik weet niet of je vanaf de halve finale bijvoorbeeld al wat krijgt.”

Voor de als zoon van een Nederlandse moeder en Amerikaanse vader in Ormond Beach, Florida geboren Koreniuk betekent het toernooi in Orlando een terugkeer naar bekend terrein. In eerste instantie zal het echter moeilijk worden om oude bekenden op te zoeken: “Er mogen geen fans komen, dus ik kan geen vrienden of familie zien terwijl ik aan het toernooi meedoe. Maar misschien als we daarna een paar dagen vrij krijgen. Voor de rest wordt het gewoon bloedheet halverwege juli. De wedstrijden worden daarom ’s ochtends en ’s avonds gespeeld. Het is er heel vochtig en zoals het er nu naar uitziet wordt het tussen de 33 en 36 graden. Misschien ben ik het nog wel gewend, ik heb lang wedstrijden gespeeld in Florida. Toen heb ik ook een paar keer een zomercompetitie gedaan en het is gewoon écht warm. Als je niet aan het spelen bent, moet je gewoon uit de zon blijven, energie sparen en genoeg drinken.” LA Galaxy neemt het in de groepsfase van het toernooi op tegen stadsgenoot LAFC, Houston Dynamo en Portland Timbers. Koreniuk weet nog niet precies wat hij zich voor moet stellen bij de tegenstand in Orlando: “We zitten in een zware poule. Ik denk wel dat wij uit onze groep komen, maar verder weet ik niet wat ik kan verwachten als we de knockout-ronde halen. We hebben dit seizoen nog maar twee wedstrijden gespeeld en hetzelfde geldt voor de rest van de competitie. Het is lastig om in te schatten hoe iedereen ervoor staat. De derby wordt in ieder geval een lastige wedstrijd voor ons.”

Koreniuk kwam uiteindelijk 33 keer in actie namens Jong AZ in de Keuken Kampioen Divisie

‘Daar ben ik heel trots op’

Voor Koreniuk betekent het MLS is Back-toernooi zijn eerste langdurige ervaring bij de hoofdmacht van LA Galaxy. De aanvaller keerde in maart van het afgelopen jaar na een periode van zes jaar in Nederland, waar hij in de jeugd van Vitesse en bij Jong AZ speelde, terug naar de Verenigde Staten: “Ik vond het bij Jong AZ niet top, als ik heel eerlijk ben. Zowel binnen, als buiten het veld”, blikt hij terug op zijn tijd bij de beloftenploeg van de Alkmaarders. Koreniuk kwam in het seizoen 2017/18 nog tot 22 wedstrijden namens Jong AZ in de Keuken Kampioen Divisie. Het jaar erop speelde hij slechts 246 minuten, verspreid over elf wedstrijden, op het tweede niveau van Nederland: “Ik kan niet precies aanwijzen waar het aan lag, maar ik voelde me bij Vitesse op en naast het veld veel beter dan ik deed bij AZ. Dat is hier bij Galaxy nu ook weer zo. Misschien dat ik bij Vitesse en hier mijn familie en vrienden meer om me heen had. Toen ik bij Vitesse speelde woonde ik bij mijn opa en oma en ging ik ook gewoon naar school, waardoor ik een grote groep schoolvrienden had in Arnhem en Nijmegen. Hier in LA kan ik ook sneller vrienden maken en kunnen mijn ouders en mijn zusje sneller naar me toe komen omdat het veel dichterbij is, misschien dat het daaraan lag. Wat ik wel wil zeggen is dat ik verder gewoon hele goede ervaringen heb gehad met het Nederlandse jeugdvoetbal. Ik heb mezelf daar als voetballer technisch enorm verbeterd en ook veel geleerd van de manier waarop men in Nederland de wedstrijden ingaat. Nu ben ik uiteindelijk 22 jaar oud en heb ik mijn eerste profcontract getekend, daar ben ik heel trots op.”

Koreniuk verdiende dat profcontract met zijn goede prestaties bij LA Galaxy II in het USL Championship. Deze competitie onder de MLS wordt opgemaakt door op zichzelf staande clubs als Real Monarchs, Phoenix Rising en Oklahoma City Energy en de tweede elftallen van clubs als Galaxy, New York Red Bulls, Portland Timbers en het Atlanta United van Frank de Boer: “Het is een beetje hetzelfde als de Keuken Kampioen Divisie in Nederland, met een mix van gewone ploegen en de Jong-teams. Als ik het vergelijk met het Nederlandse voetbal is het wel veel fysieker, de MLS zelf is wel iets technischer omdat ze daar veel spelers uit Europa en Zuid-Amerika halen.” De buitenspeler sloot het seizoen op het tweede niveau uiteindelijk af met een positieve noot: “Ik ben uitgeroepen tot beste speler vanuit mijn team. Dat is natuurlijk een leuke prijs om te winnen, het betekent dat de mensen naar mij kijken en dat ik het goed heb gedaan. Daar ben ik ook wel een beetje trots op.”

Voor zijn periode in Alkmaar maakte Koreniuk vier jaar deel uit van de jeugdopleiding van Vitesse

‘Hij is qua naam en ervaring de vervanger van Zlatan’

Koreniuk trainde het afgelopen seizoen al regelmatig mee met de hoofdmacht en kreeg in de Leagues Cup, een gedeeld toernooi waar zowel club uit de MLS als de Mexicaanse Liga MX aan meedoen, tegen Club Tijuana de kans om zijn debuut te maken. In die tijd stond hij ook samen met de inmiddels naar AC Milan vertrokken Zlatan Ibrahimovic op het trainingsveld: “Dat was een hele leuke ervaring. Het was mooi om te zien hoe hij traint en hoe hij zich op wedstrijden voorbereidt. Of hij zich bezighield met de jonge spelers hing een beetje af van de dag. Af en toe wilde hij je helpen en af en toe gaf hij je de schuld en begon hij te schreeuwen. Dat is bij mij ook een keer gebeurd, zo van ‘nou doe je het wel echt heel slecht’. Hij moest mij die dag elke keer hebben”, lacht Koreniuk. Door Ibrahimovic’ terugkeer naar Italië moet de linksbuiten zijn droom om samen met de Zweed een wedstrijd te spelen opzijzetten. Desondanks zijn er met onder meer voormalig Barcelona- en Villarreal-middenvelder Jonathan dos Santos, Argentijns international Cristian Pavón en Javier ‘Chicharito’ Hernández nog genoeg goede spelers over om van te leren: “Chicharito is qua naam en ervaring de vervanger van Zlatan. Hij is gewoon een goede speler die heel veel ervaring heeft opgedaan bij Manchester United, Real Madrid, West Ham United, allemaal grote clubs. Hij is ook een andere speler dan Zlatan, hij is veel beter in positie kiezen en bezig zijn met op de juiste plek te komen. Als je niet aan het spelen bent, is het mooi om naar hem te kijken en te zien hoeveel hij erover nadenkt waar hij moet gaan lopen.”

Door goed op zijn nieuwe ploeggenoten te letten, hoopt Koreniuk in de komende weken veel minuten te kunnen gaan maken. Het MLS is Back-toernooi staat op de rol van 8 juli tot en met 11 augustus en de Amerikaanse voetbalbond wil daarna verder met het reguliere seizoen en de play-offs om de landstitel. De aanvaller weet echter ook dat er onder invloed van het coronavirus nog veel kan veranderen en Koreniuk richt zich voorlopig alleen op de korte termijn: “Ik wil eerst een basisplek in de MLS halen, daarna kijk ik wel verder. Ik ben gewoon bezig met wat er nu voor me ligt in plaats van wat er over een paar maanden of over een paar jaar kan gebeuren.” Een terugkeer op de Europese velden staat daarom nog niet bovenaan zijn lijstje: “Misschien helpt mijn ervaring in Nederland me wel als ik uiteindelijk wel terug naar Europa wil. Misschien kan ik wel terug naar de Eredivisie, of misschien doe ik het heel goed en kan ik wel naar Engeland of Duitsland. Je weet het nooit, het gaat heel snel in het voetbal.”