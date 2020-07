Jorrit Hendrix deelt foto na cosmetische ingreep in Turkije

Voetballers zijn anno 2019 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Memphis Depay, Cristiano Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic geven bijna dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een kijkje in hun privé(leven). Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Jorrit Hendrix maakte deze week bekend onlangs een haartransplantatie te hebben ondergaan in Turkije. De 25-jarige middenvelder deelde één week na de ingreep via Instagram het volgende plaatje.





Diverse andere spelers uit de Eredivisie zochten deze week de zon op om tot rust te komen. Mohamed Ihattaren vertrok naar Albufeira, terwijl Dylan Vente samen met Jordy Wehrmann op Ibiza is neergestreken.





Ook diverse buitenlandse spelers genieten van hun zomerstop.





Yuto Nagatomo nam deze week na een periode tweeënhalf jaar afscheid van Galatasaray. De Japanse verdediger hield met enkele ploeggenoten van de Turkse grootmacht een afscheidsetentje.