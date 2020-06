‘Mino Raiola koerst met PSV af op een nieuwe deal’

Anderlecht wil Derrick Luckassen opnieuw van PSV huren, zo claimt het Eindhovens Dagblad. De clubs kijken nu samen met zaakwaarnemer Mino Raiola of een nieuwe deal snel te realiseren is onder voor alle partijen aanvaardbare voorwaarden. De verdediger heeft nog een contract tot medio 2022 in Eindhoven en wil in principe niet terug naar PSV.

Luckassen werd vanaf vorig jaar zomer door Anderlecht gehuurd van de Eindhovenaren. De verdediger had een vaste basisplaats bij de Belgische club en kwam tot op heden tot 21 wedstrijden. Anderlecht was 'best te spreken' over de inbreng van Luckassen, aldus het Eindhovens Dagblad, maar wilde hem niet definitief overnemen met de koopoptie van vijf miljoen euro.

Mede door de financiële situatie bij Anderlecht kan de club dit bedrag namelijk niet op tafel leggen. 'Verwacht werd dat de club een poging zou doen om hem voor een aanmerkelijk lager bedrag te kopen, maar op dit moment is een nieuwe huurovereenkomst dan toch het scenario waarop partijen koersen.' Het is overigens geen uitgemaakte zaak dat Luckassen een nieuw contract tekent bij PSV als de verhuurperiode wordt verlengd.

Raiola probeert op dit moment een goede oplossing voor Luckassen en PSV uit te onderhandelen, zo klinkt het. De zaakwaarnemer ziet volgens de berichtgeving kansen om de zaak binnen afzienbare tijd vlot te trekken. Luckassen ligt sinds de zomer van 2017 vast in Eindhoven. De 24-jarige stopper was in seizoen 2018/19 al een jaar op huurbasis actief bij het Duitse Hertha BSC.