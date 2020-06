‘AZ maakt grote kans om volgende week toe te slaan in Manchester’

AZ hoopt volgende week een slag te kunnen slaan in Manchester, zo claimt Manchester Evening News. Dion McGhee ligt nog tot 30 juni vast bij Manchester United en de Engelse club heeft niet de intentie om langer door te gaan met de negentienjarige aanvallende middenvelder. Naar verluidt is AZ een van de grote kanshebbers op de krabbel van McGhee.

Bronnen rond McGhee hebben aan Manchester Evening News laten weten dat niet alleen AZ een zeer goede kans maakt op de handtekening van het Engelse talent. Ook West Ham United en het Schotse Rangers FC zijn serieus in de markt voor de jongeling, die al sinds zijn zesde levensjaar actief is in de opleiding van the Red Devils.

"Sinds mijn zesde is Manchester United het enige wat ik heb gekend", liet McGhee onlangs weten op Instagram. "Ik heb de hele jeugdopleiding doorlopen en heb veel geleerd. Ik wil graag iedereen bij Manchester United bedanken: de staf, de spelers en de fans. Zij hebben me allemaal geholpen de speler te worden die ik vandaag de dag ben. Ik kijk nu uit naar nieuwe uitdagingen, ik ben er klaar voor. Dank jullie wel!", aldus de middenvelder in het afscheidsbericht.

Het is ook goed mogelijk dat AZ naast McGhee grijpt, aangezien niet alleen West Ham United en Rangers FC op het vinkentouw zitten. De aanvallende middenvelder werd eerder in verband gebracht met onder meer Watford, FC Porto, Benfica en OGC Nice. McGhee heeft niet gedebuteerd voor de hoofdmacht van United. De Engelsman was dit seizoen voor de Onder-23 van de club actief in de Premier League 2, maar was niet altijd verzekerd van een basisplaats.