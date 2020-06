Ajax lijkt allerduurste inkomende transfer ooit uit het hoofd te moeten zetten

De naam van Jonathan David werd de afgelopen tijd meer dan eens gelinkt aan Ajax. Hans Kraay junior wist vorige week in het programma Voetbalpraat van FOX Sports te melden dat de Amsterdammers concrete belangstelling hadden voor de twintigjarige Canadese aanvaller van AA Gent. Het Laatste Nieuws weet maandag echter te melden dat Ajax David uit het hoofd kan zetten, want hij heeft zijn zinnen gezet op een overstap naar de Bundesliga.

Kraay jr. stelde vorige week dat David tussen de 25 en 30 miljoen euro moet kosten en dat Ajax bereid was dat bedrag op tafel te leggen. “Maar opeens zijn Arsenal en Chelsea er nu bij gekomen. Voor het Nederlandse voetbal hoop ik dat Ajax er nog op tijd bij is. Het is echt een geweldige spits. Hij is snel, heeft een goed schot, een dribbel... Ajax heeft contact met hem. Ze hebben hem tien à twaalf keer zien spelen. Het is veel geld in deze tijd, maar dat is hij wel waard”, sprak de analist. Het staat volgens Het Laatste Nieuws vast dat David komende zomer ondanks een tot 2023 lopend contract in Gent een volgende stap wil maken.

De Belgische krant schrijft dat de entourage van David de afgelopen maanden contact heeft gehad met Arsenal, Manchester United, Bayern München, Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach, Bayer Leverkusen, Olympique Lyon, FC Porto, Ajax, AC Milan en Internazionale. “Maar David zelf weet héél goed wat hij wil. Hij ziet zijn volgende stap liggen in de Bundesliga en nergens anders”, schrijft Het Laatste Nieuws. Er wordt gesuggereerd dat de vraagprijs van AA Gent hoger ligt dan het door Kraay jr. genoemde bedrag: 30 tot 35 miljoen.

David wil graag naar de Bundesliga verkassen en Borussia Mönchengladbach heeft reeds een bod van 25 miljoen uitgebracht. Het Laatste Nieuws stelt echter dat alleen Bayern München aan de eisen van AA Gent kan voldoen en de Belgische club is ondanks de coronacrisis niet van plan de vraagprijs te laten zakken. David maakte dit seizoen furore in de Jupiler Pro League: in 27 wedstrijden was de Canadees goed voor 18 doelpunten en 8 assists voor de nummer twee van België. Hij werd gedeeld competitietopscorer met Dieumerci Mbokani van Royal Antwerp.