Ajax maakt derde, vierde en vijfde contractondertekening van de dag bekend

Ajax heeft vrijdagavond nog eens drie jeugdspelers vastgelegd. Twee uur nadat de club een akkoord bevestigde met Nordin Musampa en Terrence Douglas over hun eerste profcontracten, maakt Ajax bekend dat Charlie Setford, Julius Dirksen en Olivier Aertssen eveneens hun eerste verbintenis hebben gesigneerd.

De zestienjarige Setford heeft zijn krabbel gezet onder een driejarig contract, terwijl de zeventienjarige Dirksen voor twee jaar is vastgelegd. De overeenkomst van Aertssen gaat in per 7 augustus, zijn zestiende verjaardag, en loopt door tot de zomer van 2023. Ajax bevestigt de eerste contracten voor de jeugdspelers via een persbericht op de officiële kanalen. Eerder op de dag tekenden Musampa en Douglas respectievelijk tot 2022 en 2023.

Bedrijvig Ajax pakt door met contracten tot medio 2022 en 2023

Ajax maakte eerder op de vrijdagavond al bekend met twee spelers een akkoord te hebben bereikt. Lees artikel

Setford doorliep sinds 2012 de jeugdopleiding van Ajax en stond afgelopen seizoen onder de lat bij Ajax Onder-16. Dirksen verruilde in 2018 de jeugdopleiding van PEC Zwolle voor die van Ajax en speelde afgelopen seizoen voor Ajax Onder-17. Aertssen, net als Dirksen een verdediger, kwam vorig jaar over van Sparta Rotterdam en speelde sindsdien voor de Onder-16 en -17.

Ajax is deze maand bijzonder bedrijvig wat betreft contractverlengingen. Op 5 juni signeerde Mitchell van der Gaag, de trainer van Jong Ajax, een nieuwe verbintenis tot medio 2023. Vijf dagen later werd het aflopende contract van Liam van Gelderen met drie seizoenen verlengd en kort daarna tekende Ryan Gravenberch na moeizame onderhandelingen bij tot medio 2023. Op 15 juni was het de beurt aan Klaas-Jan Huntelaar, met wie Ajax overeenstemming bereikte over een eenjarige contractverlenging. Eerder op de vrijdag volgden dus ook Musampa en Douglas.