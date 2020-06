Borussia Dortmund-middenvelder verrast met overstap naar Almere City

Steve Tunga vervolgt zijn loopbaan in de Keuken Kampioen Divisie. De 23-jarige controlerende middenvelder heeft het shirt van Borussia Dortmund ingeruild voor dat van Almere City. Hij heeft zijn handtekening gezet onder een tweejarig contract, zo heeft zijn nieuwe werkgever woensdag naar buiten gebracht. Tunga speelde bij Dortmund in het tweede elftal.

Tunga werd opgeleid door VfL Bochum en speelde voor SG Wattenscheid 09, voordat hij in de zomer van vorig jaar de overstap maakte naar Borussia Dortmund. Dit seizoen kwam hij tot achttien wedstrijden in het beloftenteam. “Ik heb een fantastische periode gehad bij Borussia Dortmund, maar nu is het tijd voor nieuwe stap”, reageert Tunga, die zijn officiële debuut in de hoofdmacht van BVB niet maakte. “Het plan en de visie van Almere City spreken mij enorm aan. Deze club wil naar de Eredivisie en ik ga er alles aan doen om dat doel met mijn ploeggenoten te verwezenlijken. Ik kan niet wachten om hier aan de slag te gaan.”

“Steve is een controlerende middenvelder, die de nodige wedstrijden in het hoogste jeugdteam van Dortmund in de benen heeft”, reageert technisch maanger Teun Jacbos op de clubwebsite. “Hij legt veel dynamiek en intensiteit in zijn spel. Die intensiteit zie je terug tijdens wedstrijden, maar ook tijdens trainingen. Hij bezit daarmee de drive die we graag in de selectie zien.”



