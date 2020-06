‘Lampard geeft pupil allerlaatste kans; nieuwe deal met Ajax realistisch’

Kepa Arrizabalaga heeft nog maar negen competitieduels de tijd om Frank Lampard te overtuigen, zo claimt The Telegraph. De manager wil de duurste keeper aller tijden deze zomer graag vervangen, maar de leiding van Chelsea heeft de coach gevraagd om de sluitpost nog een allerlaatste kans te geven. Mocht Lampard de tienvoudig Spaans international na het seizoen alsnog willen lozen, dan kan dit gevolgen hebben voor Ajax, zo klinkt het.

Kepa kwam in de zomer van 2018 over van Athletic Club voor een bedrag van tachtig miljoen euro. De 25-jarige doelman heeft in de laatste twee jaar veel gespeeld bij the Blues, maar kan de technische staf niet helemaal overtuigen. Met name sinds de entree van Lampard als coach medio 2019 maakt Kepa bij tijd en wijle een slechte indruk, waardoor de Engelsman graag door wil met een andere keeper.

ALL THE SAVES - André Onana in 2019 | Unbelievable Saves

Naar verluidt moet Kepa in het restant van het Premier League-seizoen veel betere prestaties aan de dag leggen om Lampard te overtuigen. Mocht de coach alsnog besluiten voor een andere doelman te gaan, dan zijn verschillende keepers een optie. Nick Pope (Burnley) en André Onana (Ajax) worden gezien als de meest realistische opties voor Chelsea.

Chelsea heeft een goede relatie opgebouwd met Ajax vanwege de transfer van Hakim Ziyech, die deze zomer Amsterdam inruilt voor Londen. Onana, die nog tot medio 2022 vastligt in de Johan Cruijff ArenA, is niet alleen bij de Premier League-club in beeld. Ook onder meer Paris Saint-Germain en Barcelona werden in een eerder stadium gelinkt aan de 24-jarige doelman.