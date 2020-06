FC Utrecht gaat akkoord en meldt transfer naar Manchester City

FC Utrecht-keeper Mikki van Sas maakt de overstap naar Manchester City. Maandagavond meldde De Telegraaf al dat de zestienjarige keeper naar Engeland verhuist en dat nieuws wordt nu bevestigd door de Eredivisie-club. Utrecht laat weten dat er een overeenstemming is bereikt met de Engelse grootmacht over de transfersom. Van Sas had een contract tot medio 2022.

Volgens de krant had ook Ajax interesse, terwijl Van Sas ook op het lijstje stond bij Barcelona. Het talent begon als keeper bij USV Hercules en speelde sinds 2016 in de opleiding van FC Utrecht. De jeugdinternational tekende vorig jaar zijn eerste contract bij de club die hij verlaat. Het is onbekend welk bedrag Manchester City betaalt om de sluitpost over te nemen.

“We zwaaien Mikki met gemengde gevoelens uit. Aan de ene kant betreuren we het dat in de persoon van Mikki een onwijs getalenteerde doelman onze Academie verlaat. We hadden Mikki natuurlijk op termijn graag zien schitteren in Stadion Galgenwaard, dat is waarvoor we opleiden”, reageert technisch directeur Jordy Zuidam op de clubwebsite.

“Aan de andere kant gaf Mikki aan dat hij zelf dolgraag deze stap wilde maken en zien we zijn transfer naar Manchester City ook als een compliment richting onze jeugdopleiding”, aldus Zuidam. “Deze overgang is een bevestiging van het verhoogde niveau van de Academie. We hebben met Manchester City overeenstemming bereikt over de transfervoorwaarden en daarmee zijn alle partijen tevreden. We wensen Mikki alle succes in Engeland.”