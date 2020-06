‘Ik zou altijd kiezen voor Tagliafico, geen twijfel, hij is de beste bij Ajax’

Chelsea wordt de voorbije weken met zowel Ben Chilwell als Nicolás Tagliafico gelinkt. Eerstgenoemde linksback van Leicester City zou hoger op het wensenlijstje staan, terwijl de back van Ajax juist in beeld zou zijn bij the Foxes. Don Hutchison, oud-middenvelder van onder meer Liverpool, Everton en West Ham United, zou bij die keuze van Chelsea altijd opteren voor Tagliafico.

"Altijd Tagliafico, geen twijfel", reageert Hutchison als hij bij ESPN wordt gevraagd om te kiezen tussen de backs. "Kijk alleen al naar de transfersommen. Chilwell speelt in Engeland, dus dat wordt volgens de berichten al snel een bedrag van tachtig tot negentig miljoen euro. Dat vind ik echt een astronomisch bedrag. Kijk dan in Europa rond, daar zijn zat linksbacks die echt goed zijn, zo niet beter."

GOAL OF THE SEASON 2019/2020 | Ziyech, Tagliafico, Lang, Promes, Brobbey, Woudstra en Reiziger

"Ik zie bijvoorbeeld Marvin Plattenhardt (Hertha BSC, red.), ik zie Philipp Max (FC Augsburg, red.). Maar ook Tagliafico. Hij is de beste bij Ajax, ik vind hem echt geweldig. Ik denk ook niet dat hij rond de tachtig miljoen euro gaat kosten, eerder de helft stel ik me zo voor. Ik zou de Argentijn kiezen", zegt Hutchison. In de Engelse media wordt de 27-jarige back doorgaans getaxeerd op 25 miljoen.

Craig Burley, oud-middenvelder van Chelsea, is echter van mening dat the Blues met Chilwell hoe dan ook kampioenskandidaat zullen worden. "Ik vind hem echt, echt heel goed. Ik zie verschillende clubs in Engeland die een goede linksback kunnen gebruiken. Ik dacht aan Manchester City. Zij hebben wel backs, maar het is niet echt overtuigend."

"Als Chelsea erin slaagt om Ben Chilwell te halen, dan zou je dat zeker als grote aankoop kunnen bestempelen. Hij is ongelooflijk snel en bestrijkt de hele flank. Chilwell zal Frank Lampard meer balans kunnen bieden. Als ze zowel Chilwell als Timo Werner strikken, dan maakt Chelsea zeker kans op de titel. Daar bestaat bij mij in ieder geval geen twijfel over", besluit Burley.