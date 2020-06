Aitor verlaat FC Twente en zet krabbel onder contract van een miljoen

Aitor Cantalapiedra gaat zich verbinden aan Panathinaikos. De Griekse club meldt maandag via de officiële kanalen dat men een persoonlijk akkoord heeft bereikt met de Spaanse aanvaller, die FC Twente na twee seizoenen transfervrij verlaat. Aitor wordt in de komende dagen in Athene verwacht om de deal definitief te beklinken.

Volgens ELF Voetbal gaat het om een verbintenis van drie seizoenen. Naar verluidt gaat Aitor in die periode ongeveer een miljoen euro verdienen. De 24-jarige Spanjaard speelde de voorbije seizoenen bij de Tukkers in de aanval, maar wordt op de site van Panathinaikos vooralsnog omschreven als middenvelder.

Aitor streek in de zomer van 2018 neer bij FC Twente na avonturen bij onder meer Barcelona en Sevilla. Met de buitenspeler in de gelederen wist de club in 2019 kampioen te worden van de Keuken Kampioen Divisie en promotie naar de Eredivisie af te dwingen. In totaal kwam Aitor tot 61 wedstrijden voor FC Twente, met 24 goals en 18 assists als resultaat.

Ted van Leeuwen, voormalig technisch directeur van FC Twente, insinueerde eerder dat de club niet kon voldoen aan de financiële eisen van Aitor. "De reden dat hij niet bijtekende bij Twente, is financieel van aard. Wij legden hem vast toen we in de Keuken Kampioen Divisie speelden en nu zijn de bedragen hoger. Panathinaikos is een grote club met een mooie geschiedenis. Ik weet niet precies hoe ze er nu voorstaan, maar ze doen goede zaken als ze Aitor binnenhalen", aldus Van Leeuwen eerder tegenover Gazzetta.