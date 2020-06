Barcelona verwerpt formeel bod van 100 miljoen euro

Juventus en Hellas Verona hebben een akkoord over Marash Kumballa bereikt. Het gaat om een transfersom van maximaal 32 miljoen euro voor de verdediger, die een contract voor vijf seizoenen ondertekent in Turijn. (La Stampa)

Valencia gaat voor de komst van Sergi Darder als Espanyol aan het eind van het seizoen degradeert. De verwachting is dat de middenvelder in dat geval voor ongeveer tien miljoen euro kan worden overgenomen. (Marca)

Preses Josep Maria Bartomeu liet de Europese topclub, wiens identiteit niet bekend is, weten dat de tiener niet te koop is.