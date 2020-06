PSV strikt na Van Veenendaal ook voormalig aanvoerder Oranje Leeuwinnen

PSV Vrouwen verraste onlangs al met de komst van Sari van Veenendaal, de nummer één onder de lat bij de Oranje Leeuwinnen. Woensdag komt het nieuws over nog een transfer voor de vrouwenploeg van de Eindhovenaren, aangezien Mandy van den Berg haar loopbaan eveneens bij de club vervolgt.

De 29-jarige verdediger komt na dit seizoen transfervrij over van het Spaanse Valencia. Van den Berg speelde in clubverband eerder voor ADO Den Haag, het Zweedse Vittsjo GIK, het Noorse LSK Kvinner FK en bij Liverpool en Reading. Namens de Oranje Leeuwinnen heeft zij ook 88 interlands achter haar naam staan, met als hoogtepunt de winst van het EK in eigen land in 2017.

Van den Berg begon dat toernooi nog als aanvoerder, maar verloor na twee groepswedstrijden haar basisplaats aan Stefanie van der Gragt. Sherida Spitse nam daarop de band over en Van Veenendaal is de huidige aanvoerder van de nationale ploeg. Van den Berg verdween na dat toernooi uit beeld bij bondscoach Sarina Wiegman en ontbrak vorig jaar op het WK, toen de Oranje Leeuwinnen de finale wisten te bereiken.

“Bij PSV zijn alle randvoorwaarden aanwezig om professioneel je sport te kunnen beoefenen en om prijzen te gaan pakken. Een terugkeer naar de Eredivisie is altijd iets geweest, wat ik een keer zou willen. De vraag was alleen 'wanneer' en nu is dat moment daar. Ik kijk er enorm naar uit om na acht jaar weer thuis te komen in Nederland en met mijn nieuwe uitdaging aan de slag te gaan”, reageert Van den Berg op haar overstap. Zij heeft zich voor twee seizoenen aan haar nieuwe werkgever verbonden.