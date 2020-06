De Telegraaf: Beoogde trainer van Feyenoord werkzaam in Noorwegen

Feyenoord praat met Rini Coolen over de functie bij het nieuw te vormen elftal van Onder-21 in de academie van de Rotterdamse club, zo meldt De Telegraaf dinsdag. De 53-jarige Coolen is sinds enkele jaren werkzaam in Noorwegen, waar hij hoofd jeugdopleiding bij Rosenborg BK is.

Coolen is in Nederland vooral bekend van zijn periode bij FC Twente aan het begin van deze eeuw, toen hij doorgroeide van assistent-trainer naar hoofdtrainer. Hij stond tussen 2004 en 2006 voor de A-selectie. Daarna trainde hij ook AGOVV Apeldoorn, RBC Roosendaal en Adelaide United. Nadien was hij ook coördinator jeugdopleiding bij PEC Zwolle en interim-trainer van Aruba, alvorens hij in 2018 in Noorwegen aan de slag ging.

Op 1 januari 2018 ondertekende Coolen een contract als hoofd jeugdopleiding, maar na een half jaar vroeg de clubleiding of hij zijn functie wilde combineren met de taak van interim-trainer, na het ontslag van Kåre Ingebrigtsen. De Nederlander leidde de Noorse topclub enkele maanden later naar de 26e landstitel in de clubgeschiedenis. De clubleiding koos desondanks voor Eirik Horneland als nieuwe coach en Coolen deed een stapje terug.

Volgens de dinsdageditie van De Telegraaf heeft Coolen ‘goede papieren’ voor de functie bij Feyenoord. De Rotterdammers kregen eerder nul op het rekest van Dirk Kuyt. De Onder-21 moet de brug gaan vormen tussen de jeugdopleiding van Feyenoord en het eerste elftal.