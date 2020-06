Maandag, 1 Juni 2020

Barcelona verlangt 80 miljoen óf huursom van 10 miljoen

Dat de overname van AS Roma vertraging heeft opgelopen, heeft gevolgen voor Justin Kluivert. De Nederlandse aanvaller is samen met Alessandro Florenzi, Cengiz Ünder, Juan Jesus, Federico Fazio en Javier Pastore in de etalage geplaatst. (La Gazzetta dello Sport)

Arsenal en Napoli zijn de belangrijkste gegadigden voor Victor Osimhen. De transfersom van de Nigeriaanse spits moet echter het clubrecord van Lille OSC benaderen, dat sinds het vertrek van Nicolas Pépé naar the Gunners tachtig miljoen euro bedraagt. (Daily Mail)

De vraagprijs van Barcelona voor Philippe Coutinho bedraagt tachtig miljoen euro. Indien een club hem wil huren, moet er voor een jaar een bedrag van tien miljoen op tafel gelegd worden. (Mundo Deportivo)

Lazio is gecharmeerd geraakt van Aaron Hickey. De jonge vleugelverdediger van Heart of Midlothian FC, dat dreigt te degraderen uit de Schotse Premier League, kan op korte termijn een aanbieding verwachten. (Scottish Sun)

Arsenal heeft momenteel de beste papieren om Arkadiusz Milik over te nemen van Napoli. Juventus is echter ook nog in de race voor de Poolse spits, die een verleden bij Ajax heeft. (La Repubblica)