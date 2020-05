Dilrosun doet het voor Hertha BSC; debuut Bogarde na één helft voorbij

Mede dankzij Javairo Dilrosun heeft Hertha BSC zaterdag drie punten in de Bundesliga gepakt. In zijn eerste basisplaats na de coronastop tekende de Nederlander voor de openingstreffer in het thuisduel met FC Augsburg. De club uit Berlijn, al zes Bundesliga-duels op rij ongeslagen, is voorlopig op een negende plaats terug te vinden. TSG Hoffenheim had tegelijkertijd aan één doelpunt voldoende om als winnaar van het veld te stappen. Het team van Alfred Schreuder won bij laagvlieger FSV Mainz 05 en dat betekende de tweede zege op rij. Melayro Bogarde maakte nota bene als basiskracht zijn debuut in de hoofdmacht, maar bleef in de rust in de kleedkamer achter.

Hertha BSC - FC Augsburg 2-0

Het team van Heiko Herrlich mocht zich gelukkig prijzen dat de achterstand in de rust slechts 1-0 bedroeg. De oefenmeester wijzigde zijn team op liefst zes plaatsen ten opzichte van het midweekse duel met SC Paderborn (0-0) en dat sorteerde effect, zij het in negatief opzicht. Na een moedig begin van de bezoekers nam Hertha het heft in handen en kwam Augsburg niet meer in het verhaal voor. Het regende weliswaar kansen, maar uiteindelijk verscheen alleen een treffer van Dilrosun op het scorebord. Na een scrimmage in het strafschopgebied ontdeed de Nederlander, die het vertrouwen van Bruno Labbadia had gekregen, zich behendig van Felix Uduokhai en schoot hij raak: 1-0.

In de tweede helft waren de teams van Labbadia en Herrlich meer aan elkaar gewaagd, ook omdat de thuisploeg zich in aanvallend opzicht niet veel meer liet gelden. FC Augsburg kreeg enkele kansen op een gelijkmaker. Florian Niederlechner kopte de bal enkele centimeters over en Rune Jarstein werkte een inzet van Noah-Joel Sarenren-Bazee over zijn doel. In de extra tijd tekende Krzysztof Piatek met een tegendraads schot voor de 2-0. FC Augsburg, dat zonder de geschorste Jeffrey Gouweleeuw aantrad, is door de nederlaag op een dertiende plaats terug te vinden. Bij Hertha ontbrak Karim Rekik vanwege blessureleed en werd Dilrosun vlak voor tijd gewisseld.

FSV Mainz 05 - TSG Hoffenheim 0-1

De eerste helft mocht er absoluut zijn: zes gele kaarten, een door Florian Müller gekeerde strafschop van Steven Zuber, een inzet van Robin Quaison op het aluminium en twee minuten voor rust schoot Ihlas Bebou de bal vanaf een meter of dertien in de rechterhoek. De eerste gele kaart van de wedstrijd was na amper elf minuten voor nota bene Bogarde, die een charge op Moussa Niakhaté beging. Daarna gingen ook onder meer Jeffrey Bruma en Jean-Paul Boëtius op de bon bij Sascha Stegemann.

Bruma keerde na rust als enige Nederlander terug op het veld, daar Boëtius werd vervangen door Karim Onisiwo en Schreuder geen risico nam met Bogarde. De tiener, die werd vervangen door Kevin Akpoguma, was na dik een half uur spelen al aan een tweede gele kaart ontsnapt. Mainz slaagde er in het tweede bedrijf niet in om de tweede thuisnederlaag op rij te vermijden, ondanks enkele gevaarlijke momenten in het strafschopgebied van Hoffenheim. Het team van Schreuder liet een kwartier voor tijd dé kans op de 0-2 liggen: invaller Maximilian Beier kreeg de bal niet langs Müller.