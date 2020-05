‘Ajax strijdt met Besiktas, Duitse en Engelse clubs om spits van 1.91 meter’

Ajax wordt de laatste weken met diverse spelers in verband gebracht, waarbij het de vraag is in hoeverre de berichtgeving klopt. Donderdag komt het Franse Football365 met een nieuw transferdoelwit van de Amsterdammers op de proppen: Silvère Ganvoula. De 23-jarige spits zou zich in de kijker hebben gespeeld door twee goede jaren bij VfL Bochum, dat uitkomt in de 2.Bundesliga.

Dit seizoen staat de teller van Ganvoula op zeventien doelpunten en acht assists in alle wedstrijden voor VfL Bochum. De zesvoudig international van Congo zou door zijn productiviteit de aandacht hebben getrokken van diverse clubs in Europa. 'Een grote Duitse club' klopte afgelopen winter naar verluidt al aan bij VfL Bochum, dat destijds niet openstond voor een transfer. Ook Villarreal en Granada probeerden afgelopen transferperiode toe te slaan bij de Duitsers.

Inmiddels zou de huidige nummer tien van de 2.Bundesliga echter wel openstaan voor aanbiedingen voor Ganvoula, die tot de zomer van 2023 vastligt. De spits geniet naar verluidt niet alleen interesse van Ajax. Onder andere FSV Mainz 05, Schalke 04 en Fortuna Düsseldorf zouden al contact hebben gehad met de aanvaller van 1.91 meter, terwijl Besiktas en verschillende Engelse clubs eveneens geïnteresseerd zijn.

Het is afwachten of Ajax daadwerkelijk aast op de aanvaller die actief is op het tweede Duitse niveau. De afgelopen weken worden de Amsterdammers aan diverse jonge spelers gelinkt. Zo werden ook de namen van Internacional-verdediger Bruno Fuchs, toevallig ook 1.91 meter, en Grêmio-middenvelder Matheus Henrique in verband gebracht met de Eredivisionist.