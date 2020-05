Ajax-talent Naci Ünüvar showt rapkunsten; Sergiño Dest koopt Makro leeg

Voetballers zijn anno 2020 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Memphis Depay, Cristiano Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic geven bijna dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een kijkje in hun privé(leven). Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Carpoolen is populair onder de jeugd van Ajax, zo blijkt uit onderstaande video die Naci Ünüvar maandag de wereld inslingerde. Samen met ploeggenoot Liam van Gelderen rapte Ünüvar er flink op los.





Sergiño Dest zocht de afgelopen dagen wanhopig naar een speciale cornflakes van Kellogg's. De verdediger van Ajax deed maandag uiteindelijk succesvol zaken bij groothandel Makro en haalde direct het hele schap leeg.





Ook bij West Ham United is men inmiddels weer begonnen met trainen. Felipe Anderson kleedde zich maandag thuis alvast aan.





Renato Sanches zorgde maandag voor hilariteit met zijn coronakapsel. De Portugese middenvelder begeleidde onderstaande foto met een emoji van een palmboom.





Arek Milik vermaakte zich onlangs op het water met zijn partner Jessica Ziólek. Axel Witsel zette zijn jarige zus maandag in het zonnetje.





Evgeniy Levchenko ging afgelopen weekend weer eens op date met partner Victoria Koblenko. ‘Boek een hotel, eet in een restaurant, steun de horecagelegenheden’, geeft de oud-middenvelder als tip.





Aaron Ramsey had zijn handen maandag vol aan zijn drie zoons. Wayne Rooney heeft het nog zwaarder: de icoon van Manchester United heeft vier zoons!





Adrián Dalmau zorgde maandag voor verbazing bij ploeggenoot Sean Klaiber. De Spaanse spits bedankte de supporters van FC Utrecht via Instagram in keurig Nederlands voor het afgelopen seizoen (‘Tot gauw, Galgenwaard. Bedankt voor jullie support! Zorg goed voor jezelf en maak je klaar voor het volgende seizoen!’), hetgeen voor Klaiber als een lichte verrassing kwam (‘Waauw Adri prima Nederlands pikkie’).





Het is al enkele dagen mooi weer in West-Europa. Renato Tapia, Arnaut Danjuma Groeneveld en Hachim Mastour genieten allen op hun eigen manier van de zon.