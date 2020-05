Actief VVV-Venlo slaat vierde slag voor aankomend seizoen

VVV-Venlo huurde Roy Gelmi in de tweede seizoenshelft al van FC Thun en de 25-jarige verdediger mag zich nu ook definitief speler van de Limburgers noemen. VVV laat donderdagmiddag namelijk via de officiële kanalen weten dat Gelmi permanent is ingelijfd. De Zwitser, die transfervrij binnenkomt, heeft een tweejarig contract, met een optie voor nog een seizoen getekend.

“Mijn kennismaking met de club was heel prettig. Ik kwam natuurlijk op de laatste dag van de transfermarkt binnen in een periode dat de ploeg zeer goed draaide. Gelukkig heb ik daar uiteindelijk ook mijn steentje aan bij kunnen dragen en hebben we met z’n allen voor een topprestatie gezorgd door ons te handhaven. Je ziet: we hebben kwaliteit genoeg in de ploeg. Er zit nog zoveel moois in het vat. Ik heb dan ook enorm veel zin in het nieuwe seizoen!”, reageert Gelmi op zijn overstap.

Ook technisch manager Stan Valckx is blij met de deal: “Roy heeft, in de korte periode dat hij aan onze club verbonden is, laten zien dat hij een meerwaarde kan zijn in de laatste linie. Hij staat zijn mannetje, is lang en sterk met het hoofd, maar desondanks ook snel en wendbaar. Roy kan het spel lezen en staat vaak op de goede plek. En bovendien zit er ‘een goeie kop op’. Wij zijn dan ook blij dat Roy ook aankomende seizoenen in het geelzwart speelt.”

Gelmi speelde tot dusver drie wedstrijden namens VVV in de Eredivisie en is al de vierde aanwinst van de Venlonaren voor aankomend seizoen. Eerder werd namelijk al de komst van Jafar Arias, Guus Hupperts en Lukas Schmitz aangekondigd. Hier blijft het overigens niet bij, aangezien VVV volgens de Limburger werkt aan de terugkeer van oude bekenden Vito van Crooij (PEC Zwolle) en Moreno Rutten (momenteel clubloos).