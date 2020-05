VVV kondigt transfer van ‘complete spits’ aan met ‘tropische’ video

VVV-Venlo heeft zich versterkt met Jafar Arias. De Limburgse club meldt woensdagavond via de officiële kanalen dat men de 24-jarige aanvaller transfervrij overneemt van FC Emmen. Arias tekent voor één seizoen met een optie voor een extra seizoen. Via een video op Twitter, waarin Arias zich op een tropisch eiland waant, maakt VVV de komst van de aanvaller met roots op Curaçao bekend. Ook meldt VVV dat verdediger Christian Kum zijn contract met een jaar heeft verlengd tot medio 2021.

"VVV is een mooie club. Ik ken de club natuurlijk goed. Heb er veel tegen gespeeld met mijn vorige clubs en ken De Koel dan ook als een authentiek en gezellig stadion, waar supporters fanatiek achter de club staan", zo laat Arias weten op de clubsite. "Het feit dat er nu een natuurgrasmat komt te liggen draagt alleen maar bij aan de keuze voor de club."

"Maar natuurlijk kies ik voor het totaalpakket, waarvan ook de ambities en de speelwijze van de club onderdeel uitmaken. En die kwamen in mijn gesprekken met de club heel duidelijk naar voren. VVV-Venlo gaat voor een herkenbare speelstijl, gecombineerd met passie en strijd om op die manier wederom een seizoen in de Eredivisie veilig te stellen", besluit Arias.

"Jafar staat al een tijdje bij ons op het lijstje", zo laat technisch manager Stan Valckx weten. "Hij is een complete spits. Snelheid, kracht, balvastheid en doelgerichtheid, het zijn allemaal eigenschappen die op hem van toepassing zijn. Met hem halen we een aanspeelpunt in de voorhoede binnen, die past binnen een bepaalde speelstijl die we kunnen hanteren.”