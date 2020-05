‘Schandaal’ in Duitsland krijgt vervolg met aanklacht tegen scheidsrechter

VfB Stuttgart heeft officieel bezwaar aangetekend tegen de beslissing van scheidsrechter Sascha Stegemann om SV Wehen Wiesbaden afgelopen zondag in de 97ste minuut een strafschop toe te kennen. De betreffende arbiter liet na een vermeende handsbal van Hamadi Al Ghaddioui eerst doorspelen, maar de VAR, in dit geval Robert Kampka, adviseerde hem om alsnog de beelden te bekijken. Stegemann zei niets waar te nemen, maar besloot Stuttgart na lang nadenken toch te betraffen. Philip Tietz schoot vervolgens in de zevende minuut van blessuretijd raak, waardoor Stuttgart een dure 2-1 nederlaag leed in de strijd om de titel in de 2. Bundesliga.

Sven Mislintat, technisch directeur van Stuttgart, sprak kort na de wedstrijd al van een ‘schandalige actie’ van Stegemann, die ook de monitor langs het veld raadpleegde. De DFB toonde begrip voor de woede bij die Schwaben en benadrukte dat er een ‘duidelijke verkeerde beoordeling’ had plaatsgevonden, daar de videobeelden geen uitsluitsel gaven. Desondanks werd er door de Duitse voetbalbond ook gerept over een ‘technisch correcte beslissing’, omdat in de procedure rondom de strafschop geen regels werden overtreden.

Mislintat was na de tumultueus verlopen slotfase al hard in zijn oordeel over Stegemann. "We verwachten dit seizoen geen hulp van de scheidsrechters", zo foeterde de verontwaardigde bestuurder van Stuttgart. "Het is schandalig hoe de beslissing rondom de strafschop tot stand is gekomen. De VAR zou het voetbal juist eerlijker moeten maken. Ik ben altijd een voorstander geweest van de VAR, maar op deze manier worden we niet eerlijk behandeld." In de Duitse media was ook de nodige ophef, omdat ondanks verschillende herhalingen uit de beelden niet was op te maken of Al Ghaddioui de bal op zijn arm kreeg.

Stuttgart laat het er niet bij zitten en onderneemt juridische stappen. "De houding van de scheidsrechter bij het winnende doelpunt van SV Wehen Wiesbaden is in onze optiek in strijd met de regels. Zijn beslissing om een strafschop te geven was direct van invloed op het eindresultaat", zo reageert Mislintat in een verklaring op de website van Stuttgart. Met de huidige derde plaats speelt men in de play-offs om promotie naar de Bundesliga. De eerste twee ploegen promoveren rechtstreeks. Stuttgart staat in punten (45) gelijk met nummer twee Hamburger SV, maar heeft een minder goed doelsaldo (+20 om +12).