Fortuna Sittard haalt tweede zomerse versterking op bij PSV

Yanick van Osch verlaat PSV voor een contract bij Fortuna Sittard. De 23-jarige doelman zet in Limburg zijn handtekening onder een contract voor twee jaar. In de verbintenis is een optie opgenomen voor nog een seizoen, zo meldt Fortuna op de clubwebsite. Van Osch speelde vijftien jaar bij PSV, waar zijn aflopende contract niet werd verlengd.

Van Osch had geen uitzicht op een plek tussen de palen in het eerste elftal. Hij moest het doen met wedstrijden bij Jong PSV en speelde in totaal vijftig keer in de Keuken Kampioen Divisie. “Ik ben enorm blij met deze nieuwe uitdaging”, zegt de doelman op de website van zijn nieuwe werkgever. “Fortuna Sittard is een mooie club. Ik kan niet wachten om hier in Sittard op het veld te staan en de club te helpen met het realiseren van hun sportieve ambities.”

”We halen met Yanick een talentvolle doelman in huis”, reageert technisch manager Sjors Ultee. Hij is blij met de komst van Van Osch. “Hij heeft ervaring opgedaan bij een uitstekende jeugdopleiding en bij diverse nationale jeugdelftallen. Yanick krijgt bij ons de kans om de volgende stap in zijn carrière te zetten. Een goede match met wat wij zochten voor het invullen van deze positie.”

Van Osch is de tweede versterking van Fortuna Sittard voor het nieuwe seizoen. Eerder maakte de club al de komst van Roel Janssen bekend. De 29-jarige linksback komt over van VVV-Venlo en heeft getekend tot aan de zomer van 2023. “Het is prachtig om terug te keren bij mijn oude liefde”, zei hij over zijn overstap. “Fortuna Sittard heeft in de laatste jaren een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Dat is mooi om te zien. Ik kijk er naar uit om een bijdrage te kunnen leveren aan de volgende stappen van de club.”