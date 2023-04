Fortuna Sittard licht optie in contract en neemt vaste kracht definitief over

Vrijdag, 28 april 2023 om 19:10 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 19:14

Fortuna Sittard neemt Ivor Pandur definitief over van Hellas Verona. Dat laat de Limburgse club vrijdag weten via de officiële kanalen. De 23-jarige Kroaat werd afgelopen zomer op huurbasis overgenomen van de club uit Italië, en Fortuna had daarbij de optie om Pandur na dit seizoen definitief over te nemen. Die optie wordt gelicht: Pandur tekent tot medio 2027.

Zelf laat Pandur op de clubwebsite van de nummer twaalf van de Eredivisie weten blij te zijn met het langere verblijf bij Fortuna. “Mijn doel was om minuten te maken, belangrijk te zijn en zo een langer verblijf bij Fortuna af te dwingen. Dat is gelukt, daar ben ik de club en het team enorm dankbaar voor. Ik voel me hier vanaf de eerste dag thuis en ik ben dan ook trots dat ik bij de club blijf. Nu is het zaak om dit seizoen goed af te sluiten.”

Sjoerd Ars, technisch manager van Fortuna, is logischerwijs lovend over Pandur. “Ivor heeft zich dit seizoen fantastisch doorontwikkeld. De rek is er nog niet uit. Hij is een op en top prof, werkt elke dag keihard en altijd met een grote glimlach. We zijn vanzelfsprekend super content dat we hem nu voor vier seizoenen hebben weten vast te leggen.”

Pandur begon het seizoen nog als reservedoelman, maar na het ontslag van Sjors Ultee eind augustus kreeg hij een basisplaats. Momenteel staat de teller op 27 officiële duels voor Fortuna, waarin hij zes keer de nul wist te houden. Fortuna is er door het definitief vastleggen van Pandur zeker van dat het volgend seizoen in ieder geval over twee keepers beschikt: begin april verlengde derde doelman Tom Hendriks zijn aflopende contract al met een jaar. Yanick van Osch vertrekt na dit seizoen juist uit Sittard. Wat de toekomstplannen zijn van Michael Verrips, op dit moment verhuurd aan FC Groningen, is nog niet bekend.