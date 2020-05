‘De nieuwe O.J. Simpson’ die zijn ex-minnares aan de honden liet voeren

Bruno Fernandes das Dores de Souza is opnieuw het gesprek van de dag in Brazilië. De ex-doelman van Flamengo werd in 2013 veroordeeld tot 22 jaar celstraf vanwege het laten uitvoeren van een brute moord op zijn voormalig minnares Eliza Samudio (25) in 2010. De 35-jarige sluitpost verblijft sinds vorig jaar in 'semi-vrijheid' en mag zodoende zijn beroep als voetballer weer uitoefenen, maar clubs zijn huiverig voor een samenwerking. 'De Braziliaanse O.J. Simpson' zal het nieuws blijven domineren de komende weken, aangezien het eerste deel van zijn nu al spraakmakende, driedelige biografie op 25 mei uitkomt. Het onderwerp van deel drie: de moord op Samudio.

Door Tim Siekman

Het is niet precies duidelijk wanneer Bruno en Samudio elkaar voor het eerst hadden ontmoet. Volgens verklaringen van Samudio zou ze de aanvoerder van Flamengo tegen het lijf zijn gelopen bij een barbecue eind 2008, maar Bruno verklaarde dat hij haar pas medio 2009 bij een orgie in het huis van ploeggenoot Paulo Victor voor het eerst zag. Dergelijke feestjes met ploeggenoten van Flamengo erbij vonden wel vaker plaats, aldus Bruno, die getrouwd was met Dayanne Rodrigues. De carrière van de doelman bevond zich destijds in een stijgende lijn. Hij werd getipt voor het nationale elftal van Brazilië, terwijl een overstap naar het geïnteresseerde AC Milan lonkte.

Samudio papte op haar beurt regelmatig aan met voetballers, zoals naar verluidt met Cristiano Ronaldo. Waar de vorige relaties van het model vaak ophielden bij enkele leuke avonden, bleek de affaire met Bruno grote gevolgen te hebben. Of het gebeurde op het seksfeestje in juni 2009 of op een andere avond: Samudio raakte zwanger. De doelman was niet blij met de komst van de baby en drong er bij Samudio op aan dat ze abortus zou plegen, zo gaf zij in oktober 2009 aan in gesprek met het Braziliaanse Extra. In februari 2010 zag Bruninho het levenslicht, maar Bruno wilde hem niet erkennen. De Braziliaanse hekelde op haar beurt het feit dat de doelman weigerde geld over te maken voor het welzijn van zijn zoon. Op 27 mei diende Samuzio een aanvraag voor alimentatie in. Toen ze het voorgestelde bedrag veel te weinig vond, ontstak Bruno in woede. Het conflict escaleerde kort daarna.

O caso Goleiro Bruno e Eliza Samúdio; A Thread. pic.twitter.com/7DTsg68YUJ — Threads de Crimes. (@CrimesReais) March 14, 2020

De macabere moord

Vrienden van Samudio sloegen begin juni alarm toen ze niets meer van haar vernamen. Ze dachten te weten dat Samudio samen met Bruninho op verzoek van Bruno naar zijn huis in Esmaraldas was gereisd om zogenaamd de vrede te sluiten. Er waren vermoedens dat de doelman iets met haar verdwijning te maken had, maar er werden in eerste instantie geen bewijzen gevonden. Op 24 juni veranderde de zaak. De politie kreeg een anonieme, expliciete tip dat Samudio was vermoord, dat haar kleren waren verbrand en dat het lichaam zou zijn begraven op het terrein van Bruno. De media raakten in de ban van de bizarre zaak, maar concrete aanwijzingen ontbraken vooralsnog. Op 26 juni kwam er goed nieuws: Bruninho werd teruggevonden in het huis van Fernanda de Castro, een vriendin en tevens ex-geliefde van Bruno.

Bruno werd in de Braziliaanse media snel vergeleken met voormalig American Football-speler O.J. Simpson, die in de Verenigde Staten in 1994 werd beschuldigd van de moord op zijn ex-vrouw en haar vriend. Beiden sporters, beiden zogenaamde koelbloedige moordenaars en beiden internationaal nieuws. Bewijs volgde snel toen de politie op 28 juni gerechtelijke toestemming had gekregen om het terrein van de keeper grondig door te spitten. Het onderzoek, dat door helikopters werd gefilmd en live op televisie werd uitgezonden, bracht de gruwelijke moord langzaam aan het licht. Naast dameskleding en luiers werd ook bloed van Samudio aangetroffen in de Range Rover van Bruno. Op 6 juli kwam het verhelderende antwoord van Jorge Rosa, de zeventienjarige neef van Bruno. In een uitgebreide getuigenis deelde Rosa tot in detail wat er met Samudio was gebeurd.

Samudio zou ook hebben aangepapt met Cristiano Ronaldo.

Volgens Rosa moest hij samen met Luiz Henrique Ferreira Romao, een jeugdvriend van Bruno, op verzoek van de doelman Samudio en Bruninho uit een hotel in Rio de Janeiro halen. De ex-minnares verbleef daar in de veronderstelling dat er een DNA-onderzoek zou plaatsvinden om duidelijk te maken dat de keeper de vader van het kind is. Rosa en Romao brachten moeder en zoon naar het verblijf van Bruno, waar Samudio werd vastgebonden en gemarteld. Bij thuiskomst zag Bruno dat het duo Samudio, inmiddels bewusteloos, zwaar had toegetakeld. De mannen overtuigden de keeper zogenaamd dat er geen weg terug meer was en dat de zaak vakkundig moest worden 'afgemaakt'. Bruno ging akkoord en besloot beiden omgerekend 1,3 miljoen euro te betalen voor de 'afwikkeling'.

Rosa en Romao brachten Samudio vervolgens naar het huis van voormalig politieagent Marcos Aparecido dos Santos, alias 'Bola' (Bal). Bola stond destijds niet meer bekend als brave diender die zich aan de wet hield, maar als moordenaar die rücksichtslos te werk kon gaan. Bola wurgde Samudio, waarna hij het levenloze lichaam in stukken hakte. Rosa had niet waargenomen hoe Bola alle afzonderlijke lichaamsdelen had laten verdwijnen, maar had wel gezien dat de ex-agent een deel van het lijk aan zijn Rottweilers had gevoerd. Later werden ook lichaamsdelen onder beton bij het huis van de hondenfokker gevonden. "Hij is compleet gestoord, hij heeft geen normbesef. Hij dacht dat hij aan zijn straf zou ontsnappen door het lichaam te laten verdwijnen", oordeelde de rechter over Bruno. De keeper kreeg met ruim 22 jaar de langste celstraf van alle betrokkenen bij de lugubere moord. De Castro, de ex-geliefde van Bruno die Bruninho in huis nam, kreeg vanwege betrokkenheid bij de zaak 5 jaar gevangenisstraf.

Bola had delen van het lichaam van Samudio aan zijn Rottweilers gevoerd.

Biografie bevat 'een schat aan details'

In februari 2017 mocht Bruno weer vrijheid proeven, aangezien hij 'onredelijk lang' moest wachten op de behandeling van het hoger beroep. Tijdens zijn vrijlating kreeg hij bij Boa Esporte een nieuwe kans onder de lat. De club kreeg forse kritiek: sponsors distantieerden zich van de plaatselijke tweedeklasser, terwijl de (vrouwelijke) fans protesten tegen de komst van de doelman initieerden. Enkele maanden later kwam het Hooggerechtshof op de beslissing terug: Bruno moest terug de gevangenis in. Omdat hij een x-aantal jaar in de cel had verbleven, mocht hij in 2019 opnieuw de gevangenis verlaten. In semi-vrijheid, waarbij de veroordeelde terug kan keren in de maatschappij om zijn of haar beroep uit te oefenen, ging hij op zoek naar een nieuwe werkgever. Net als in 2017 zonder veel succes.

Bruno sloot zich allereerst aan bij derdeklasser Poços de Caldas. "Als de mensen hier bij Poços de Caldas de echte Bruno leren kennen, de mens dat ik ben, dan zullen velen van gedachten veranderen. Ik heb nu weer een geweldige mogelijkheid om de nieuwe Bruno te laten zien." De club brak even later echter alweer met de doelman vanwege 'de omstandigheden die hem beletten normaal te kunnen trainen'. Een avontuur bij Clube Esportivo Operário Varzea Grande, dat schrok van de woede bij de aanhang en daar naar handelde, was ook geen lang leven beschoren. Nu traint Bruno in afwachting van een nieuwe club. Via social media probeert hij de samenleving te overtuigen dat hij niet het monster is zoals de Braziliaanse media hem afschilderen.

Bruno zal de komende tijd het nieuws blijven domineren, aangezien hij binnenkort met een driedelige biografie komt. Het eerste deel zal gaan over zijn huidige leven en zijn zoektocht naar een nieuwe werkgever. Deel twee omvat zijn tijd bij Flamengo, waarvoor hij 147 wedstrijden heeft gekeept en waarmee hij in 2009 landskampioen werd. De Braziliaanse pers kijkt vooral uit naar het laatste deel, aangezien daarin dieper wordt ingegaan op de moord op Samudio. "De boeken vertellen de feiten in naam van Bruno. Hij geeft de lezers een schat aan nog nooit eerder benoemde details", zo verklapte Jaime Marcelo, de auteur van de trilogie, alvast.