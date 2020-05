Sari van Veenendaal kiest voor opvallende terugkeer naar Eredivisie

Sari van Veenendaal keert terug in de Nederlandse Eredivisie. De NOS meldt dat de keepster van de Oranje Leeuwinnen ervoor gekozen heeft om Atlético Madrid te verruilen voor PSV. Het is een opvallende keuze van de dertigjarige Van Veenendaal, daar verschillende internationals er de afgelopen jaren juist voor kozen om de Eredivisie te verlaten voor het buitenland. Onder meer Merel van Dongen (Real Betis), Kika van Es en Inessa Kaagman (allebei Everton) verlieten Nederland recent voor een buitenlands avontuur.

Van Veenendaal speelde pas een jaar voor het Spaanse Atlético Madrid, dat haar afgelopen zomer overnam van Arsenal. Los Colchoneros staan in het vrouwenvoetbal te boek als een van de beste clubs van Europa, maar de doelvrouw was in de Spaanse hoofdstad niet altijd zeker van een basisplaats. Mede daardoor heeft ze nu besloten om terug te keren naar Nederland, waar ze het shirt van PSV gaat dragen.

Afgelopen jaar werd Van Veenendaal verkozen tot beste keepster ter wereld, nadat ze een belangrijke rol speelde tijdens het succesvol verlopen WK met de Oranje Leeuwinnen. De formatie van bondscoach Sarina Wiegman reikte tot de finale, waarin de Verenigde Staten uiteindelijk te sterk was. Van Veenendaal werd tevens gekozen tot beste keepster van het WK en verdiende daarmee een transfer naar Atlético Madrid.

Van Veenendaal speelde voor ze in 2015 naar Arsenal vertrok in Nederland voor FC Utrecht en FC Twente. Met PSV gaat de 66-voudig international volgend seizoen in de Champions League spelen. De Eindhovenaren besloten het beëindigde Eredivisie-seizoen op de eerste plaats, met een voorsprong van zeven punten op Ajax.