Calvin Stengs neemt ‘engnek’ op de hak; Ajacieden vallen voor TikTok-hype

Voetballers zijn anno 2020 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Memphis Depay, Cristiano Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic geven bijna dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een kijkje in hun privé(leven). Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

De TikTok-hype heeft inmiddels ook David Neres en Danilo Pereira bereikt. Samen met Neres’ partner Kira Winona deden de twee Ajacieden vrijdag een inmiddels werelberoemd dansje.





Dani de Wit genoot vrijdag volop van het mooie weer. De middenvelder van AZ poseerde op Instagram zonder shirt, wat in de commentsectie tot plagende reacties leidde van onder meer Perr Schuurs (‘Geen Zakynthos dit jaar maar de foto’s mogen niet ontbreken’), Calvin Stengs (‘Engnek’) en Owen Wijndal (‘Uitademen’).





Ook Donny van de Beek nam vrijdag plaats onder het zonnetje. De middenvelder bracht de dag al vissend door.





Voor John van ’t Schip was het vrijdag een emotionele dag. De oefenmeester was met zijn gedachten bij zijn vader Joop, die in 2017 overleed en vrijdag zijn 88ste verjaardag zou hebben gevierd.





Jan Joost van Gangelen onthulde vrijdag een groot fan te zijn van het kledingmerk Kappa en poseerde in enkele zeer fraaie voetbalshirts.





John Heitinga vervulde vrijdag met veel liefde zijn vaderlijke plicht.





Sergio Canales liet tijdens de coronacrisis een flinke baard staan, maar nu het dagelijkse leven ook in Spanje steeds meer op gang komt, heeft de middenvelder van Real Betis besloten zijn gezichtshaar volledig weg te halen.





De Netflix-documentaire over basketballegende Michael Jordan is niemand ontgaan, ook Bastian Schweinsteiger niet.