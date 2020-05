Betaaldvoetbalclubs besparen 35 miljoen euro met historisch akkoord

Werkgeversorganisatie FBO en de spelersvakbonden VVCS en ProProf zijn tot een akkoord gekomen over een noodpakket voor de coronacrisis, zo weten de betrokken partijen donderdag te melden. Een tijdelijke salarisverlaging en afspraken over premies kunnen niet via een cao worden verplicht, maar desondanks is het de verwachting dat de adviezen worden overgenomen door de clubs in de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie. De KNVB, Eredivisie CV en Coöperatie Eerste Divisie staan achter de voorstellen.

Jaarsalarissen tot 500.000 euro krijgen te maken met een salarisverlaging van 17,5 procent, zo klinkt het in de adviezen. Op bedragen die daarboven zitten wordt tijdelijk twintig procent ingehouden. Het advies geldt tot 31 december en vervalt als er weer publiek welkom is in de stadions. De Eredivisie mag de salarisverlaging in juni al invoeren, terwijl clubs in de Keuken Kampioen Divisie een maand later mogen korten op het salaris van spelers. Er zijn tevens afspraken gemaakt over versobering van prestatiepremies, zoals bij kampioenschappen en promoties. De betrokken partijen hebben berekend dat de voorgestelde salarisverlaging op jaarbasis ongeveer 35 miljoen euro moet opleveren.

Toon Gerbrands liet onlangs al weten dat de directie van PSV van plan is om tijdelijk twintig procent van het jaarsalaris in te leveren, terwijl er bij Feyenoord ook plannen liggen om salaris in te houden tijdens de coronacrisis. Ajax denkt voorlopig nog niet aan het verlagen van de salarissen, zo liet algemeen directeur voetbalzaken Edwin van der Sar vorige maand weten aan De Telegraaf. Nicolás Tagliafico zei eerder deze week echter tegen Le Monde dat als de coronacrisis blijft aanhouden, er op termijn zal worden gesproken over het inleveren van een ‘bepaald percentage’ van het salaris.

ProProf-directeur Ko Andriessen is blij dat de vele gesprekken met de FBO tot resultaat hebben geleid. "We zijn de eerste bedrijfstak in Nederland die met een collectief salarisoffer en een aanpassing van de cao komt", zo vertelt de bestuurder aan Voetbal International. "Het betaalde voetbal komt soms in een negatief daglicht, maar hiermee lopen we voorop en dat is toch een mooi signaal. Hopelijk is dit solidaire akkoord ook een voorbode voor de vervolgoverleggen van de KNVB en clubs om tot een noodfonds te komen."

