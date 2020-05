Coronacrisis zorgt voor nieuwe deal bij Vitesse

Giovanni Reyna ligt momenteel tot medio 2021 vast bij Borussia Dortmund. De Duitse topclub heeft echter de optie in het contract om de de jonge aanvallende middenvelder tot de zomer van 2023 te binden. (Kicker)

De doelman had een aflopend contract en aasde op een buitenlands avontuur, maar door de coronacrisis kiest hij voor zekerheid.

(AS)

Casemiro en Real Madrid gaan voorlopig geen nieuw contract met elkaar aan. Door de coronacrisis ligt de Braziliaanse middenvelder vooralsnog tot volgend jaar zomer vast in het Santiago Bernabéu. (AS)

Atakan Akkaynak keert mogelijk terug bij Willem II. De middenvelder is dit seizoen verhuurd aan het Turkse Rizespor, dat de optie tot koop inzake de Duitser niet heeft gelicht. (Brabants Dagblad)