‘Concreet’ Ajax grijpt definitief mis bij talent na jarenlange interesse

Kyriani Sabbe tekende onlangs zijn eerste profcontract bij Club Brugge. De pas vijftienjarige rechtsback zette zij handtekening onder een contract tot de zomer van 2023, ondanks interesse uit het buitenland. Ook Ajax had belangstelling voor het jonge talent. De vader van Sabbe geeft toe dat het moeilijk was om 'nee' te zeggen tegen de Amsterdammers.

"De interesse van Ajax was concreet. Eerst nam een van hun scouts verschillende keren telefonisch contact op, nadien deed ook de hoofdverantwoordelijke van de jeugd dat", zegt de vader van Kyriani, geciteerd door Het Nieuwsblad. Kyriani werd twee jaar geleden verkozen tot beste speler van het jeugdtoernooi van Bassevelde, een prijs die eerder werd uitgereikt aan Anthony Vanden Borre en Memphis Depay.

Het talent verscheen zodoende bij verschillende clubs op de radar, waaronder die van Ajax. De interesse van de Amsterdamse club groeide in de afgelopen twee jaar flink. "Er werd een gesprek gepland waarin Ajax de plannen met Kyriani zou toelichten. Maar Club Brugge was daarvan op de hoogte en deed zelf ook hun sportief plan voor Kyriani uit de doeken. Het was een moeilijke beslissing, maar onze goeie ervaringen met Club gaven de doorslag."

Arno Van den Abbeel, bondscoach van de Onder-15 van België, is blij dat dat Sabbe bij Club Brugge blijft. "Het is uiteraard niet makkelijk om aan een club als Ajax, met een gerenommeerde opleiding, te weerstaan, maar de opleidingen in ons land moeten niet onderdoen voor die in vele andere landen", aldus de trainer, die aangeeft dat het talent niet de meeste extraverte persoonlijkheid is. "Hij is eerder introvert. Niet evident om dan bij Ajax binnen te komen."