‘Dat werd niet gewaardeerd door Ajax-fans, maar ik zou het zo weer doen’

Jeroen Heubach stond in totaal zestien jaar onder contract bij FC Twente, maar de oud-verdediger zou het hoogtepunt uit de recente clubgeschiedenis van de Tukkers niet helemaal bewust meemaken. Heubach werd in de tweede helft van het seizoen 2009/10 namelijk uitgeleend aan NEC en was daardoor als speler niet betrokken bij de landstitel van de ploeg van trainer Steve McClaren. Heubach zat op de slotdag van het seizoen op de bank bij NEC, dat uitgerekend tegen FC Twente-achtervolger Ajax moest spelen.

Heubach vertelt tien jaar later in TC Tubantia dat hij destijds weinig heeft meegekregen van de wedstrijd van NEC: “Ik was alleen maar met FC Twente bezig en de tussenstand in Breda. Vlak voor het einde van het duel heb ik het kampioensshirt van FC Twente aangetrokken en ben er mee naar het uitvak gegaan. Nee, dat werd niet gewaardeerd door de fans van Ajax”, blikt hij terug. “Ik balde mijn vuisten naar ze, ha ha. Dat zou ik zo weer doen, het was gewoon lachen.”

Heubach kreeg niet lang na de wedstrijd al een telefoontje van iemand van NEC: “De KNVB had gebeld en laten weten dat ik provocerend gedrag had vertoond. Ik moest een brief schrijven, dat heeft mijn zaakwaarnemer gedaan. Een schorsing maakte me niets uit, ik was toch gestopt. Een boete trouwens ook niet, maar ik heb er nooit meer wat van gehoord”, vervolgt hij echter zijn verhaal. Heubach noemt het wel ‘een beetje tragisch’ dat hij de landstitel als speler heeft gemist.

De routinier zat in die tijd veel op de bank of tribune en koos uiteindelijk voor NEC om alsnog minuten te kunnen maken: “En eerlijk: ik dacht niet dat ze kampioen zouden worden, anders was ik nooit weggegaan.” Ondanks zijn vertrek, werd Heubach door FC Twente bij alle festiviteiten betrokken: “Het was wat dat betreft toch een bijzonder mooi einde van mijn carrière: mijn club was kampioen geworden van Nederland. Ik ging op de foto met de schaal en werd net als de andere spelers gehuldigd op de parkeerplaats bij het stadion.” Hij durft het echter niet helemaal ‘zijn schaal’ te noemen: “Nee dat niet, ik heb andere schalen hier in huis: fruitschalen”, sluit hij af met een kwinkslag.