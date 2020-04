Feyenoord-icoon Eddy Pieters Graafland (86) overleden

Eddy Pieters Graafland is overleden op 86-jarige leeftijd, zo heeft Feyenoord naar buiten gebracht. Hij wordt door velen gezien als een van de beste keepers die Nederland ooit heeft gekend. Pieters Graafland speelde van 1951 tot 1958 voor Ajax, waar hij op zeventienjarige leeftijd debuteerde. Daarna maakte hij voor 134.000 gulden, destijds een recordbedrag, de overstap naar Feyenoord, waar hij de beste periode uit zijn loopbaan kende. De oud-doelman zou volgens De Telegraaf bij een ongeval in zijn woning zodanig letsel hebben opgelopen, dat hij daaraan is bezweken.

Een week voordat Feyenoord wil stilstaan bij het feit dat vijftig jaar geleden de eerste Europa Cup werd gewonnen door een Nederlandse club, is Pieters Graafland overleden. Op 6 mei 1970 speelde hij een belangrijke rol bij de 2-1 overwinning op Celtic. Toenmalig Feyenoord-trainer Ernst Happel passeerde de sluitpost in aanloop naar de finale ten faveure van Eddy Treijtel, maar koos voor de finale toch voor Pieters Graafland. Laatstgenoemde weigerde in eerste instantie om te spelen. Na een paar dagen bedenktijd kwam hij uiteindelijk terug op dat besluit.

Pieters Graafland zei ooit in een interview met de NOS dat hij het lastig vond om een hoogtepunt uit zijn loopbaan te noemen. “Eigenlijk is dat alles vanaf 1958, toen ik naar Feyenoord ging”, zo vertelde hij. “Vanaf dat moment is mijn loopbaan in een stroomversnelling geraakt en heb ik alleen maar hoogtepunten meegemaakt. De kampioenschappen, het Nederlands elftal, voetballer van het jaar in 1967, mijn ridderorde en als mooi sluitstuk natuurlijk de Europacup I-finale tegen Celtic.” Met Feyenoord won hij behalve de Europa Cup ook vier keer de landstitel en twee keer de beker. Pieters Graafland speelde 47 interlands voor Oranje.