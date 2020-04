Rik Elfrink ontkracht opvallend PSV-gerucht: ‘Interesse wordt niet herkend’

Tobias Pachonik staat niet in de belangstelling van PSV, zo meldt clubwatcher Rik Elfrink op Twitter. De rechtsback van VVV-Venlo werd eerder op de dag door De Limburger gelinkt aan de club uit Eindhoven, maar dat gerucht wordt door Elfrink naar het rijk der fabelen verwezen. Navraag van de journalist van het Eindhovens Dagblad leert dat van interesse geen sprake is.

“Gerucht over back Tobias Pachonik en eventuele interesse van PSV wordt aan de andere kant van de lijnen niet herkend”, zo meldt hij op Twitter. De 25-jarige Duitse verdediger heeft een sterk eerste seizoen bij VVV achter de rug en zou volgens De Limburger de interesse hebben gewekt van diverse clubs. Behalve PSV zouden ook Feyenoord en VfB Stuttgart interesse hebben.

Gerucht over back Tobias Pachonik (van VVV) en eventuele interesse van PSV wordt aan de andere kant van de lijnen niet herkend. https://t.co/OPSydjRUDc — Rik Elfrink (@RikElfrink) April 28, 2020

VVV nam Pachonik afgelopen zomer over van het Italiaanse Carpi. Hij staat tot medio 2022 onder contract in Venlo, maar lijkt de club op korte termijn te gaan verlaten voor een stap hogerop. Volgens het regionale dagblad is technisch manager Stan Valckx al bezig met de opvolging van de rechtsback. Moreno Rutten zou in de belangstelling staan van de Eredivisionist. Hij stond in het verleden vier jaar onder contract in De Koel en is inmiddels op een zijspoor geraakt bij het Italiaanse Crotone.