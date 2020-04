‘Als de BBC in gesprek wil met Henk, dan is er iets bijzonders aan de hand’

Henk de Jong kan het nog altijd niet geloven dat de KNVB een streep heeft gezet door de promotie van SC Cambuur. Hoewel de club uit Leeuwarden in een riante positie verkeerde om terug te keren op het hoogste niveau, koos de voetbalbond er vrijdag om geen promotie/degradatie tussen de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie plaats te laten vinden. De Jong sprak vrijdag al 'van de grootste schande in de Nederlandse sport ooit' en is nog steeds verbolgen. Hij hoopt nog altijd op een andere oplossing.

“De UEFA zegt: besluit op basis van sportiviteit”, vertelt De Jong in gesprek met het Algemeen Dagblad. “Dat heeft de KNVB niet gedaan en dat neem ik ze kwalijk. Maar ik hoop dat de sportmensen bij de KNVB nu opstaan en zeggen: ‘Eric Gudde en Jean Paul Decossaux, dit hebben jullie niet goed gedaan’. Volgens mij weten ze dat zelf nu ook wel, want het hele land is tegen die mannen.”

“Kijk, onder druk kan iedereen fouten maken. Maar herstel ze dan gewoon. Begin het seizoen straks met twintig Eredivisie-clubs. Dan hoef je niet eens naar de rechter.” De Jong ging viraal met zijn uitspraak ‘de grootste schande in de Nederlandse sport ooit’, ook over de landsgrenzen. “Morgen (vandaag, red.) geef ik een interview aan de BBC. Laten we eerlijk zijn hè. Als de BBC een gesprek wil met Henk, dan is er wel iets heel bijzonders aan de hand.”

Algemeen directeur Ard de Graaf verzekert dat het onbegrip alleen maar groter is geworden en stelt ‘dat de kans heel groot is’ dat Cambuur het juridisch verder gaat uitwerken. Het is aan de rechter om te bepalen of er de nodige haken en ogen aan het besluitvormingsproces van de KNVB kleven. “De manier waarop het allemaal is gegaan, dat is natuurlijk de knulligheid ten top van de KNVB. Zoals er ook overduidelijk met twee maten wordt gemeten. Bij Ajax telt het doelsaldo voor het toewijzen van een Champions League-ticket omdat er al 75 procent van de competitie is gespeeld.”

“Bij ons wordt de competitie nietig verklaard omdat er pas 75 procent is gespeeld. Een kind kan zien dat hier juridische haakjes zijn te vinden.” Cambuur komt na het weekeinde terug op de gang van zaken. “Ik vind dat we die verplichting ook hebben naar onze supporters, sponsoren en medewerkers bij de club. Het onrecht dat ons is aangedaan, mag je simpelweg niet lijdzaam toestaan.”