PEC-captain wil Eredivisie-duel op Tweede Kerstdag: ‘Dan is mijn vrouw jarig’

PEC Zwolle-aanvoerder Bram van Polen zit net als zijn ploeggenoten al ruim een maand thuis door de coronacrisis. De verdediger heeft begrip voor de situatie en snapt dat de KNVB nog altijd geen beslissing heeft genomen over het restant van het Eredivisie-seizoen. In de tussentijd probeert Van Polen zijn conditie op peil te houden. Zo liep hij in 93 minuten 21 kilometer op de Veluwe. “Het was nog een beetje zoeken, ik ga het ook niet elke dag doen. Maar ik moet mezelf een beetje triggeren, pijn doen. Dat kan ik heel goed.”

Van Polen en zijn ploeggenoten zoeken naar manieren om fit te blijven nu er niet in groepsverband getraind mag worden. “Ik merk aan veel van die gasten bij ons dat we maar een beetje doelloos aan het rennen zijn”, zegt Van Polen in De Telegraaf. “We weten niet wanneer we moeten beginnen, dus werken we ook niet naar iets toe. Maar ik snap heel goed dat het advies van het RIVM hierin leidend is en de KNVB daarom ook nog geen grote beslissingen neemt. Daarom stel ik met zo’n halve marathon maar een doel voor mezelf. Heb ik ook minder spijt als ik in deze tijd een keer de barbecue aansteek en een biertje drink.”

De 34-jarige Van Polen, vader van twee dochters van zeven en vier jaar oud, gaat vroeg in de ochtend hardlopen en geniet daarna van het ontbijt met zijn gezin. “Met Lotte, mijn vrouw, doe ik steen-papier-schaar wie de boodschappen mag doen. Deed ik normaal zelf altijd. Heerlijk, een beetje ouwehoeren met de mensen. Maar ze is sinds kort ZZP’er en zit nu ook thuis”, zo legt hij uit. “Na 1 januari is ze begonnen, dus ze heeft recht op geen enkele regeling. Hebben wij weer. Nu wil zij ook soms boodschappen doen en blijft ze drie uur weg.”

In de tuin werkt hij het trainingsprogramma af van de club. “De buren wilden dit ook wel doen, dus ’s avonds ben ik de personal trainer van de buurt. Dan liggen er drie per ’sessie’ op de stoep, op gepaste afstand van elkaar natuurlijk, en geef ik aanwijzingen vanaf de straat”, aldus de verdediger die al aan zijn dertiende seizoen in dienst van PEC Zwolle bezig is. Zijn contract loopt na dit seizoen af en een akkoord over een nieuwe verbintenis is er nog niet. “Ik begrijp heel goed dat de club nu iets anders aan het hoofd heeft dan het contract van Bram van Polen”, die na zijn carrière in een andere functie bij de club aan de slag zal gaan.

Mocht het Eredivisie-seizoen worden afgemaakt, dan staan de clubs voor een druk programma met naar verwachting een korte zomerstop. In de nieuwe jaargang kan het leiden tot dubbele programma’s. “Daar heb ik wel écht zin in”, aldus de ervaren rechtsback. “Als ik de KNVB een advies mag geven: thuiswedstrijdje voor PEC op Tweede Kerstdag. Dan is mijn vrouw jarig en zit normaal heel het huis vol. Kan ik dat makkelijk even ontglippen. Maar: laten we hier eerst goed uit komen met zijn allen.”