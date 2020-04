‘Ik wist op 3 maart dat ik het seizoen erop de nieuwe trainer van Ajax zou zijn’

Peter Bosz was al langere tijd een kandidaat bij Ajax alvorens hij daadwerkelijk in dienst trad bij de Amsterdamse club. De tegenwoordig trainer van Bayer Leverkusen stond in het seizoen 2016/17 voor de selectie van Ajax. Bosz legde bij RKCollege uit dat Marc Overmars ruim een half jaar eerder al indirect had geïnsinueerd dat hij wellicht een kandidaat zou zijn voor de functie van hoofdtrainer.

Bosz verbond zich in december 2015 aan Maccabi Tel Aviv, maar in de weken daarvoor had de directeur voetbalzaken van Ajax contact gezocht. “Overmars stuurde mij een berichtje. Iets in de trant van niet langer dan één jaar tekenen. Ik dacht: waar komt dit opeens vandaan? Ik ging nadenken, waarom stuurt hij zoiets? Dat is niet voor niets", memoreerde de oefenmeester.

Het ging uiteindelijk om het mogelijke vertrek van Frank de Boer aan het einde van het seizoen. Bosz liet daarom in zijn contract met Maccabi Tel Aviv een clausule opnemen waarin hij na een halfjaar voor een vastgesteld bedrag weg zou mogen naar Ajax. “Toen ik daar naartoe ging, heb ik eventjes contact gehad met Overmars. Toen zei hij tegen mij dat Frank de Boer voor 1 maart moest laten weten of hij dat jaar daarop nog steeds trainer van Ajax zou willen zijn. En ook: ‘Als hij aangeeft dat hij het niet wil, ben je een kandidaat voor ons’.”

“Marc belde mij 2 maart op dat Frank had aangegeven dat hij niet door wilde gaan het jaar daarop”, vervolgde Bosz. “Hij zei: ‘Ik wil naar Israël komen om met jou te praten om te kijken of wij er samen uit kunnen komen’. We hebben geprobeerd in het geheim met elkaar te praten en dat is ook gelukt. Het is nooit naar buiten gekomen. Ik wist op 3 maart dat ik het jaar erop de nieuwe trainer van Ajax zou zijn.”

Bosz maakte een jaar later de overstap van Ajax naar Borussia Dortmund, omdat hij in Amsterdam niet op ‘een harmonieuze manier’ kon samenwerken met zijn staf, zo vertelde hij later. “Behalve mijn eigen assistent was de staf er al toen ik bij Ajax trainer werd. Zij hadden een compleet ander idee hoe een team te leiden. Dat werkte niet. Ik heb toen na twee of drie maanden tegen directeur Edwin van der Sar gezegd dat dit op den duur niet succesvol gaat aflopen. Ik heb toen de keus aan Ajax gelaten: kunnen we het veranderen?”, vertelde hij destijds aan Kicker.

“Zo ja, dan moeten we een verandering doorvoeren. Heel simpel. Edwin zei toen: 'Dat kunnen wij niet doen.' En toen moest ik wel gaan. Als Ajax had gezegd dat ze me graag wilden houden, was ik graag bij Ajax gebleven”, aldus Bosz, die in het seizoen bij Ajax onder meer de Europa League-finale bereikte.