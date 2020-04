‘Raiola voert gesprekken over toekomst Balotelli na interesse uit Turkije’

Mario Balotelli keerde afgelopen zomer namens Brescia terug in de Serie A. Zijn rentree op Italiaanse bodem zou echter weleens van korte duur kunnen zijn, aangezien het erop begint te lijken dat Balotelli na dit seizoen weer bij le Rondinelle gaat vertrekken. Zaakwaarnemer Mino Raiola zou momenteel zelfs al met Galatasaray in gesprek zijn over een dienstverband voor de spits.

La Gazzetta dello Sport weet maandag te melden dat de grootmacht uit Istanbul zeer gecharmeerd is van de 29-jarige Balotelli. Cim Bom heeft volgens de roze sportkrant zelfs al een tweejarig contract voor de aanvaller klaar liggen, inclusief optie om de samenwerking met nog een seizoen te verlengen.

Balotelli ging aan het begin van deze voetbaljaargang bij Brescia aan de slag met het doel om de promovendus te behoeden voor directe degradatie. Met vijf doelpunten in negentien Serie A-wedstrijden weet hij zijn stempel echter nog niet te drukken en Brescia staat, met een achterstand van twee punten op nummer negentien SPAL, momenteel stijf onderaan.

De 36-voudig international van de Italiaanse nationale ploeg ligt nog tot medio 2022 vast bij zijn huidige werkgever. Eerder werd echter al gesuggereerd dat Brescia bereid is om Balotelli gratis de deur uit te laten lopen, waardoor Galatasaray in dat geval geen transfersom op tafel hoeft te leggen.