Barça-ster gaat viraal met Ronaldo-kapsel; Bergkamp viert verjaardag dochter

Voetballers zijn anno 2020 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Memphis Depay, Cristiano Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic geven bijna dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een kijkje in hun privé(leven). Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Martin Braithwaite veroverde woensdag het internet met zijn nieuwe coupe. De aanvaller van Barcelona heeft zichzelf namelijk het kapsel laten aanmeten waarmee Ronaldo Luis Nazário de Lima furore maakte op het WK van 2002.





Cristiano Ronaldo trainde woensdag met zijn partner Georgina Rodríguez. De Portugese vedette moedigde zijn ‘knappe trainingspartner’ eerst enthousiast aan en gaf daarna zelf het goede voorbeeld.





Het was woensdag feest bij Warner Hahn thuis. De doelman van sc Heerenveen vierde namelijk samen met partner Marrit Nicolai de tweede verjaardag van hun dochtertje.





Eerder deze week vierde Dennis Bergkamp al de achttienjarige verjaardag van zijn dochter Yasmin.





Robert Lewandowski had woensdag tijdens zijn training steun aan zijn dochtertje.





Nicolás Tagliafico heeft een nieuwe manier gevonden om, met de hulp van zijn vriendin Caro Calvagni, fit te blijven.





De partner van Barcelona-verdediger Nelson Sémedo blijkt echt over skills te beschikken, zo bewees zij deze week.





Patrick van Aanholt blijkt nog altijd zeer fanatiek te boksen tijdens de coronavirus. De linskback gaf woensdag onderstaande update.





Toni Kroos toonde een glimp van zijn tenniskwaliteiten door deel te nemen aan een door Roger Federer bedachte challenge.





Gary Lineker plaatste zichzelf enige tijd geleden in quarantaine, nadat zijn zoon George symptomen van het coronavirus had vertoond. Inmiddels komt de Engelse voetbalicoon weer buiten, mét mondkapje.





Ook Orkun Kökcü was woensdag blij dat hij buiten een frisse neus kon halen.





We eindigen met drie voetballers die deze week veel losmaakten op Instagram met hun outfit: Héctor Bellerín, Samuel Umtiti én Renato Tapia.