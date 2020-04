PSV hakt knoop door en komt fans financieel tegemoet tijdens coronacrisis

PSV komt zijn supporters tegemoet tijdens de coronavirus. De Eindhovense club heeft maandag namelijk bij monde van commercieel directeur Frans Janssen laten weten de prijzen van de seizoenkaarten voor volgend seizoen niet te verhogen. Het is de tweede keer in drie jaar tijd dat PSV besluit de prijzen van de seizoenkaarten te bevriezen.

Normaliter ontvangen fans van PSV rond deze tijd het voorstel om hun seizoenkaart te verlengen. Dat zal nu opnieuw gebeuren, maar dan zonder prijsverhoging. "We weten allemaal wat er op dit moment gaande is. Er is veel onzekerheid en een verhoging kan nu dus niet aan de orde zijn", zo laat Janssen in een reactie weten aan het Eindhovens Dagblad.



Het regionale dagblad weet dat PSV jaarlijks ongeveer negen miljoen euro toucheert voor de verkoop van seizoenkaarten. Daarmee zijn de seizoenkaarthouders een stabiele factor van inkomsten, zo klinkt het. Daarnaast haalt de club uit de verkoop van losse tickets voor nationale wedstrijden ook nog circa twee miljoen euro op.

Of de huidige seizoenkaarthouders in aanmerking komen voor compensatie indien de resterende thuiswedstrijden dit seizoen niet toegankelijk meer zullen zijn voor fans, weet Janssen nog niet. "Voor iedere club zijn de gevolgen van de corona-crisis anders. We zijn onze supporters in ieder geval buitengewoon dankbaar dat ze ons massaal willen blijven steunen", aldus de beleidsmaker.