Ziyech trekt eropuit op prachtige lentedag; Depay deelt favoriete ontbijt

Voetballers zijn anno 2020 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Memphis Depay, Cristiano Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic geven bijna dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een kijkje in hun privé(leven). Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Het was zaterdag een prachtige lentedag. Diverse prominenten uit de voetballerij namen plaats onder het zonnetje, waaronder Ajacied Hakim Ziyech, Oranje Leeuwin Jill Roord en scheidsrechter Danny Makkelie.





Bij Mitchell Dijks thuis was het zaterdag feest. De verdediger van Bologna vierde namelijk de verjaardag van zijn moeder. ‘M'n nummer 1 is jarig’, luidt de hartverwarmende tekst bij onderstaande foto.





Cristiano Ronaldo was zaterdag de volgende grote naam die besloot thuis een tondeuse over het hoofd te laten halen. De Portugese ster van Juventus kreeg assistentie van zijn partner Georgina Rodriguez. Een dag eerder was David Beckham Ronaldo al voorgegaan.





Adrien Rabiot was onlangs jarig en vierde dat aan het zwembad. Ook Georginio Wijnaldum zocht verkoeling.





Lieke Martens en Benjamin van Leer trainden zaterdag samen. Matthijs de Ligt waagde zich aan wat pull-ups, terwijl ook Gabriel Martinelli van Arsenal oefeningen deed.





Kai Havertz en Paulo Dybala ontplooiden zaterdag hun muzikale talent. Ajacied Nicolás Tagliafico had in de commentsectie applaus over voor Dybala





De selectie van Galatasaray besloot dit weekend online bij te praten. Ook Fatih Terim was gelukkig van de partij, nadat de trainer van de Turkse club enige tijd geleden nog besmet was geraakt met het coronavirus.





We eindigen met Memphis Depay. De Oranje-international is de laatste tijd bijzonder actief op Instagram en genoot zaterdag van zijn favoriete ontbijt: pannenkoeken.