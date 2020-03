Van de Beek bedolven op Instagram na emotionele post over Nouri en DWDD

Donny van de Beek was donderdag in de studio van De Wereld Draait Door (DWDD) om te praten over Abdelhak Nouri. De 22-jarige middenvelder van Ajax zat net als Steven Bergwijn, Frenkie de Jong en de familie van Nouri aan tafel om het over de oud-middenvelder, die in 2017 bij een oefenduel met Werder Bremen blijvende hersenschade heeft opgelopen, te hebben. Van de Beek laat een dag later op Instagram weten dat het een pittige uitzending was.

Alle aanwezigen in de studio kregen een brok in hun keel toen ze een uur lang de carrière en de persoonlijkheid van Nouri bespraken. Ook Van de Beek, wiens familie erg veel optrekt met de familie van Nouri, had het zwaar. "Het was zwaar, maar ook erg speciaal om op tv bij DWDD over Appie te praten, samen met de familie van Nouri, Steven Bergwijn en Frenkie de Jong", begint Van de Beek, die jarenlang samenspeelde met Nouri bij Ajax, in het Engels.

"Om weer foto's van hem te zien is intens voor mij, maar tegelijkertijd maken die foto's me aan het lachen", vervolgt de goede vriend van Nouri. "Ik ben blij dat ik met hem heb gespeeld en koester onze vriendschap. Ik geloof dat de wijze waarop zijn prachtige familie met elkaar omgaat het perfecte voorbeeld is voor velen. Zoveel liefde."

Van de Beek en consorten waren aanwezig bij DWDD vanwege het boek Abdelhak Nouri: een onvervulde droom, geschreven door advocaat en familievriend Khalid Kasem. De Ajacied hoopt dat veel mensen het verhaal over Nouri gaan lezen. "Ik ga het boek nu lezen. Hopelijk gaan velen van jullie dat ook doen", besluit hij. Het bericht van de Ajacied op Instagram krijgt heel veel positieve reacties. Veel volgers betuigen hun respect voor de wijze waarop Van de Beek en de rest van de aanwezigen bij DWDD over Nouri spraken.