Kolo Touré: ‘Met mijn werkethiek had hij de Ballon d’Or gewonnen’

Kolo Touré speelde jarenlang in de Premier League en vierde als speler van Arsenal, Manchester City en Liverpool de nodige successen. Zijn broer Yaya Touré was bovendien lang de motor op het middenveld bij Manchester City en de Ivoriaan won onder meer drie landstitels in het sky blue. Naast hun voetballende kwaliteiten worden de twee broers echter ook herinnerd als culthelden, die met de ‘Yaya/Kolo Song’ nog steeds regelmatig toe worden gezongen in Engeland.

Voor Kolo Touré, tegenwoordig assistent-trainer bij Leicester City, is het bijzonder dat hij nog steeds aangehaald wordt: “Ik heb nooit de kans gehad om de mensen die dit hebben bedacht te bedanken. Het raakt me echt. Het is ongelooflijk voor mij en mijn broer dat de mensen in een ander land je zo verwelkomen, van je houden, je prijzen en zelfs je naam zingen”, vertelt de oud-verdediger aan de BBC.

“Als iemand me vijftien jaar geleden had verteld: ‘Kolo, de mensen in Engeland zullen overal je naam zingen’, zou ik hebben geantwoord: ‘Je maakt een geintje toch?’”, gaat hij verder. Touré maakte deel uit van de beroemde Invincibles van Arsenal, won met Manchester City de landstitel en schopte het met Liverpool tot de finale van de Europa League. Toch noemt hij zijn broer de betere voetballer van de twee.

“Ik kan mezelf niet met hem vergelijken. Hij was zeker de betere speler van ons tweeën. Ik weet dat hij van Manchester City houdt, maar omdat Engels niet onze eerste taal is zeggen we soms dingen die we niet menen”, doelt Touré op het spraakmakende afscheid van Yaya Touré bij Manchester City. “Hij heeft het hier beter gedaan dan ik en hij heeft meer talent, maar ik ben competitiever dan Yaya. Ik rende harder en ik werkte hard. Als Yaya mijn werkethiek had gehad en zijn eigen talent, had hij de Ballon d’Or gewonnen.”