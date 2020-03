Twijfel over naleving bij clubs: ‘Dat brak Ajax ook al na drie maanden’

De coronacrisis heeft een grote invloed op het Nederlandse voetbal. Alle competities zijn voorlopig geschorst, terwijl alle clubs conform de richtlijnen van de KNVB stadions en trainingsaccommodaties als het goed is op slot hebben gedaan. Ted van Leeuwen twijfelt echter of alle richtlijnen worden nageleefd door de clubs.

De technisch directeur van FC Twente wijst als voorbeeld naar het zogenaamde herenakkoord tussen enkele Eredivisie-clubs. Clubs besloten dat ze van elkaars jeugdspelers zouden afblijven. "Dat werd binnen drie maanden al doorbroken door Ajax, dat een jeugdspeler bij AZ weghaalde. Wat ik me afvraag: wie controleert of alle clubs zich aan de richtlijnen houden?"

"Hoe zorg je voor handhaving? Wat zijn eventuele sancties? Er is dus nog wel wat onduidelijkheid", vervolgt Van Leeuwen in gesprek met Voetbal International. De directeur vertelt dat de coronacrisis vooral invloed heeft op de Spanjaarden bij FC Twente. Na Italië is Spanje tot op heden het Europese land met de meeste dodelijke slachtoffers.

"We hebben behoorlijk wat spelers en een trainer die afkomstig zijn uit Spanje", vertelt Van Leeuwen tegenover het weekblad. "De situatie dáár is heftig, de Spaanse spelersvakbond reageert overal ook heftig op en dat heeft weer tot gevolg dat Spaanse spelers eveneens heftig reageren op allerlei zaken", zo legt de bestuurder uit.