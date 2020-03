Mikel licht breuk toe op Instagram: ‘Eén van de moeilijkste beslissingen ooit’

John Obi Mikel is niet langer speler van Trabzonspor, dat het tot medio 2021 lopende contract dinsdag in onderling overleg beëindigde. De beslissing kwam drie dagen na het statement van Mikel op Instagram, waarin duidelijk werd dat de middenvelder het onbegrijpelijk vond dat de Turkse Süper Lig ondanks de uitbraak van het coronavirus niet tijdelijk werd stilgelegd.

Mikel komt woensdag via Instagram met een dankwoord richting zijn voormalige ploeggenoten en trainers bij Trabzonspor. "Ik wens jullie alle succes in de strijd om de Turkse landstitel", zo schrijft de routinier uit Nigeria. "Het is één van de moeilijkste beslissingen die ik ooit heb moeten nemen, maar in de huidige situatie is het van cruciaal belang dat we voor onze familieleden zorgen, tijd met ze doorbrengen en ze beschermen", aldus Mikel, die afsluit met de hashtags #lifefirst, #stayhome en #family.

De 32-jarige middenvelder liet zich zaterdag in duidelijke bewoordingen uit over de beslissing dat het voetbal in Turkije voorlopig gewoon doorgaat. "Er is meer in het leven dan voetbal. Ik voel me niet op mijn gemak en wil niet voetballen in deze situatie. Iedereen zou op dit moment, in deze zware tijd, thuis moeten zitten met familie en geliefden. Het seizoen zou moeten worden stopgezet nu de wereld zulke turbulente tijden meemaakt." Mikel kreeg al snel bijval van onder meer Galatasaray-aanvaller Radamel Falcao en Didier Drogba, die in het seizoen 2013/14 uitkwam voor Galatasaray.

Mikel heeft nu de mogelijkheid om met een transfervrije status een nieuwe club te zoeken, al zal dat vanwege de coronacrisis waarschijnlijk geen gemakkelijke opgave zijn. De controlerende middenvelder speelde eerder in zijn loopbaan voor achtereenvolgens Lyn Oslo, Chelsea, Tianjin TEDA en Middlesbrough. Vorig jaar zomer tekende hij een tweejarig contract bij Trabzonspor, momenteel de koploper in de Süper Lig. Hij kwam bij de kampioenskandidaat tot 27 wedstrijden.