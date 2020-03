Brescia roept in coronacrisis ontslagen trainers op voor ‘privétrainingen'

De Italiaanse trainersvakbond heeft dinsdagavond hard uitgehaald naar Brescia. De clubleiding van de huidige hekkensluiter van de Serie A had de ontslagen trainers Eugenio Corini en Fabio Grosso, inclusief hun staf, uitgenodigd op het trainingscomplex. Dat terwijl alle activiteiten van het eerste elftal van Brescia door de uitbraak van het coronavirus voorlopig opgeschort zijn tot 28 maart. Volgens de officiële lezing van de club werden Corini, Grosso en hun staf uitgenodigd om privétrainingen te geven.

Italië zit momenteel op slot door de uitbraak van het coronavirus, die het land heel zwaar getroffen heeft. Dat de clubleiding van Brescia uitgerekend in deze situatie Corini en Grosso naar de club wilde halen, wekt grote woede bij de Italiaanse trainersvakbond. “De oproep lijkt niet rechtmatig, terwijl het evenmin correct is gezien de uiterst serieuze situatie in de omgeving van Brescia en het feit dat de trainingen van het eerste elftal stilliggen tot 28 maart”, laat Renzo Ulivieri, voorzitter van de Italiaanse trainersvakbond, weten in een statement.

Bij Brescia stonden dit seizoen achtereenvolgens David Suazo, Corini, Grosso, opnieuw Corini en Diego López aan het roer. Corini en Grosso zijn weliswaar niet meer werkzaam bij de hekkensluiter van de Serie A, maar worden nog wel doorbetaald. Er wordt beweerd dat de clubleiding van Brescia op deze manier probeert om Corini en Grosso werk te laten weigeren, waardoor ze niet langer betaald hoeven te worden. Massimo Cellino beweert in gesprek met La Gazzetta dello Sport dat zijn oproep een heel andere bedoeling had.

“Door de huidige situatie hebben we een tijd geleden geëvalueerd hoe we individueel met spelers konden trainen, verspreid over de dag en het trainingscomplex. Om de veiligheid van onze atleten en medewerkers volledig te kunnen garanderen, leek het ons goed om alle mogelijkheden aan te grijpen. Dus ook om alle mensen op te roepen die onder contract staan bij Brescia. De club wenst te benadrukken dat alle veiligheidsmaatregelen van de regering strikt worden gevolgd”, zo luidt de uitleg van Cellino.