Vilhena: ‘Mijn vader kon niet meer komen, omdat Rusland is afgesloten’

In Rusland werd nog een tijdje doorgevoetbald, maar is de competitie vanwege de uitbraak van het coronavirus inmiddels ook stilgelegd door de Russische voetbalbond. In veel Europese landen is er momenteel sprake van een totale lockdown en is het coronavirus het gesprek van de dag, maar Tonny Vilhena merkt in Krasnodar nog weinig van de gevolgen van de coronacrisis.

Vilhena, die afgelopen weekeinde tegen PFC Sotsji ontbrak vanwege een knieblessure, vond het wel een vreemde gewaarwording om een wedstrijd in een leeg stadion te bekijken. "Eerst mochten er bij evenementen in Rusland alleen nog duizend toeschouwers op de tribune plaatsnemen", verduidelijkt de middenvelder van FK Krasnodar in gesprek met het Algemeen Dagblad. "Een dag later werd er besloten dat de deuren van het stadion helemaal dicht moesten blijven. Het blijft voor voetballers raar om mee te maken, maar we hebben er allemaal mee te maken." In Rusland zijn ook alle andere sportevenementen voorlopig geschrapt. Het land kent voorlopig negentig gevallen van besmetting met het coronavirus.

De ex-Feyenoorder merkt niet dat Rusland in de greep is van de coronacrisis. "Op straat merk je er weinig van", gaat de Nederlander in Russische dienst verder. "Hier gaat alles eigenlijk zijn gangetje. De grenzen zijn wel dichtgegaan. Mijn broertje Randy is nog op tijd teruggegaan naar Nederland. Mijn vader zou juist deze kant opkomen, maar dat kon niet meer omdat Rusland is afgesloten." Vilhena weet dat er grote problemen zijn in Spanje, waar Krasnodar in januari nog een trainingskamp had. "Maar wij merkten er in die periode eigenlijk heel weinig van. Als profvoetballer is het toch vaak trainen, verzorgen, eten en slapen. En dat dag in, dag uit."

Vilhena hoort vanuit Nederland dat er veel zorgen zijn over de uitbraak van het coronavirus. "Er zijn belangrijkere zaken dan voetballen. Maar ik ga uit van de mensen die er echt verstand van hebben. Als zij zeggen dat wij hier nog gewoon kunnen voetballen, dan doen wij dat", aldus de middenvelder, die ten tijde van het interview nog niet wist dat de competitie in Rusland zou worden stilgelegd. Hij heeft het ondanks de coronacrisis en het tijdelijk stopzetten van de Russische Premjer Liga prima naar zijn zin heeft in Krasnodar. "Al zal dit voor iedereen een seizoen zijn dat we ons lang blijven herinneren met al die afgelaste wedstrijden."