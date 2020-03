Ontslagen Milan-icoon haalt hard uit: ‘Ik wist niet dat dit Noord-Korea was’

Het rommelt opnieuw achter de schermen bij AC Milan. I Rossoneri zijn voor aankomend seizoen druk bezig met het aantrekken van Ralf Rangnick, die de gehele voetbaltak moet gaan hervormen. Deze gang van zaken is echter tegen het zere been van Zvonimir Boban, tot dit weekend de directeur voetbalzaken in het San Siro. Boban was zaterdag tegenover La Gazzetta dello Sport uiterst kritisch was op het beleid van de club en dat kwam hem dezelfde dag nog op een ontslag te staan.

Boban uitte onder meer zijn onvrede over de onderhandelingen met Rangnick, die ‘achter zijn rug om’ zouden hebben plaatsgevonden. Zondag laat hij in gesprek met Il Giornale weten zich niet zomaar bij zijn ontslag neer te leggen: “Ik was me er niet van bewust dat we in een dictatuur als Noord-Korea leefden. Mijn interview was op juridisch gebied onberispelijk en werd alleen maar gegeven nadat veel vragen en verzoeken om uitleg onbeantwoord bleven.”

Boban is dan ook van plan om Milan voor de rechter te slepen wegens ‘oneerlijk ontslag’, nadat hij afgelopen zomer de belofte had gekregen samen met Paolo Maldini verantwoordelijkheid te krijgen voor de dagelijkse gang van zaken op voetbalgebied: “Ze hebben in december al een akkoord bereikt met Rangnick. Ik kan hem alle geluk in de wereld wensen, maar ze hadden me het op z’n minst moeten vertellen. Ik verdien het om op de hoogte gehouden te worden.”

Boban vertelde zaterdag onder meer dat Gazidis transfers in januari tegen had gehouden ‘omdat deze niet gedaan konden worden zonder groen licht van de nieuwe coach’. De verwachting is dat Rangnick volgend seizoen naast technisch directeur ook trainer Stefano Pioli zal vervangen. Maldini laat volgens berichten in de Italiaanse pers uit protest zondag het duel met Genoa aan zich voorbijgaan.